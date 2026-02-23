Руслан Кравченко: в Днепре разоблачили кол-центры, которые обманывали граждан стран ЕС

Правоохранители Украины совместно с партнерами из Латвии и Литвы ликвидировали сеть колл-центров, обманывавших граждан ЕС на «криптоинвестировании».

Правоохранители Украины, Латвии и Литвы в рамках международной следственной группы при координации Евроюста провели масштабную спецоперацию под кодовым названием «VENI, VIDI, VICI». В результате в Днепре ликвидирована сеть мошеннических кол-центров, которые обманывали граждан стран Европейского Союза. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, в состав преступной организации входили 11 местных жителей. Они действовали по схеме двойного обмана.

«Псевдоинвестирование» в криптовалюту

На первом этапе операторы звонили гражданам ЕС и предлагали якобы выгодные инвестиции в криптовалюту через популярные онлайн-платформы. Получив удаленный доступ к гаджетам потерпевших, злоумышленники помогали открывать криптокошельки, создавали фиктивные приложения с «ростом прибыли» и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы стимулировать более крупные вложения.

После попытки клиента вывести все средства связь с «инвесткомпанией» прекращалась.

«Помощь» в возврате активов

На втором этапе тем же потерпевшим через мессенджеры предлагали услуги «юристов» по возврату утраченных средств. Под вымышленными именами отправляли сгенерированные документы и видео и повторно выманивали деньги — под видом комиссий или страховых взносов.

Полученные средства конвертировали в криптовалюту, выводили через подконтрольных лиц и распределяли между участниками группы.

Масштабы ущерба и результаты обысков

В настоящее время установлено не менее девяти потерпевших граждан Латвии и Литвы. Сумма ущерба превышает 8 млн грн.

В ходе спецоперации проведено более 30 обысков. Изъято:

41 мобильный телефон,

46 ноутбуков и 4 планшета,

серверное оборудование и электронные носители информации,

документация, криптокошельки, банковские карты,

травматическое оружие,

элитные автомобили,

наличные средства в различных валютах на сумму более 21 млн грн.

Всех 11 участников организации задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, легализация доходов, создание и участие в преступной организации.

10 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Одному — по состоянию здоровья — круглосуточный домашний арест.

Следствие продолжается. Правоохранители анализируют изъятые электронные доказательства, устанавливают дополнительные эпизоды и возможных соучастников.

