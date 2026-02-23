  1. В Украине

Руслан Кравченко: в Днепре разоблачили кол-центры, которые обманывали граждан стран ЕС

11:35, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители Украины совместно с партнерами из Латвии и Литвы ликвидировали сеть колл-центров, обманывавших граждан ЕС на «криптоинвестировании».
Руслан Кравченко: в Днепре разоблачили кол-центры, которые обманывали граждан стран ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители Украины, Латвии и Литвы в рамках международной следственной группы при координации Евроюста провели масштабную спецоперацию под кодовым названием «VENI, VIDI, VICI». В результате в Днепре ликвидирована сеть мошеннических кол-центров, которые обманывали граждан стран Европейского Союза. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в состав преступной организации входили 11 местных жителей. Они действовали по схеме двойного обмана.

«Псевдоинвестирование» в криптовалюту

На первом этапе операторы звонили гражданам ЕС и предлагали якобы выгодные инвестиции в криптовалюту через популярные онлайн-платформы. Получив удаленный доступ к гаджетам потерпевших, злоумышленники помогали открывать криптокошельки, создавали фиктивные приложения с «ростом прибыли» и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы стимулировать более крупные вложения.

После попытки клиента вывести все средства связь с «инвесткомпанией» прекращалась.

«Помощь» в возврате активов

На втором этапе тем же потерпевшим через мессенджеры предлагали услуги «юристов» по возврату утраченных средств. Под вымышленными именами отправляли сгенерированные документы и видео и повторно выманивали деньги — под видом комиссий или страховых взносов.

Полученные средства конвертировали в криптовалюту, выводили через подконтрольных лиц и распределяли между участниками группы.

Масштабы ущерба и результаты обысков

В настоящее время установлено не менее девяти потерпевших граждан Латвии и Литвы. Сумма ущерба превышает 8 млн грн.

В ходе спецоперации проведено более 30 обысков. Изъято:

  • 41 мобильный телефон,
  • 46 ноутбуков и 4 планшета,
  • серверное оборудование и электронные носители информации,
  • документация, криптокошельки, банковские карты,
  • травматическое оружие,
  • элитные автомобили,
  • наличные средства в различных валютах на сумму более 21 млн грн.

Всех 11 участников организации задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, легализация доходов, создание и участие в преступной организации.

10 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Одному — по состоянию здоровья — круглосуточный домашний арест.

Следствие продолжается. Правоохранители анализируют изъятые электронные доказательства, устанавливают дополнительные эпизоды и возможных соучастников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП мошенник ЕС Украина Латвия Литва криптовалюта Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Коммуналку за разрушенное жилье предлагают отменить: идею поддержал Комитет Рады

Законопроект защитит совладельцев многоквартирных домов от несправедливых начислений и установит прозрачный порядок перерасчета.

Мнимые договоры аренды асфальта и ипотечные отчеты с недостатками: новые вызовы для Верховного Суда

Большая Палата решит, что делать, если отсутствует оригинал договора, и имеет ли право судья самостоятельно уменьшать проценты.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]