Руслан Кравченко: в Днепре разоблачили кол-центры, которые обманывали граждан стран ЕС
Правоохранители Украины, Латвии и Литвы в рамках международной следственной группы при координации Евроюста провели масштабную спецоперацию под кодовым названием «VENI, VIDI, VICI». В результате в Днепре ликвидирована сеть мошеннических кол-центров, которые обманывали граждан стран Европейского Союза. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, в состав преступной организации входили 11 местных жителей. Они действовали по схеме двойного обмана.
«Псевдоинвестирование» в криптовалюту
На первом этапе операторы звонили гражданам ЕС и предлагали якобы выгодные инвестиции в криптовалюту через популярные онлайн-платформы. Получив удаленный доступ к гаджетам потерпевших, злоумышленники помогали открывать криптокошельки, создавали фиктивные приложения с «ростом прибыли» и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы стимулировать более крупные вложения.
После попытки клиента вывести все средства связь с «инвесткомпанией» прекращалась.
«Помощь» в возврате активов
На втором этапе тем же потерпевшим через мессенджеры предлагали услуги «юристов» по возврату утраченных средств. Под вымышленными именами отправляли сгенерированные документы и видео и повторно выманивали деньги — под видом комиссий или страховых взносов.
Полученные средства конвертировали в криптовалюту, выводили через подконтрольных лиц и распределяли между участниками группы.
Масштабы ущерба и результаты обысков
В настоящее время установлено не менее девяти потерпевших граждан Латвии и Литвы. Сумма ущерба превышает 8 млн грн.
В ходе спецоперации проведено более 30 обысков. Изъято:
- 41 мобильный телефон,
- 46 ноутбуков и 4 планшета,
- серверное оборудование и электронные носители информации,
- документация, криптокошельки, банковские карты,
- травматическое оружие,
- элитные автомобили,
- наличные средства в различных валютах на сумму более 21 млн грн.
Всех 11 участников организации задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, легализация доходов, создание и участие в преступной организации.
10 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Одному — по состоянию здоровья — круглосуточный домашний арест.
Следствие продолжается. Правоохранители анализируют изъятые электронные доказательства, устанавливают дополнительные эпизоды и возможных соучастников.
