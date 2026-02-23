Руслан Кравченко: у Дніпрі викрили кол-центри, які ошукували громадян країн ЄС

Правоохоронці України спільно з партнерами з Латвії та Литви ліквідували мережу кол-центрів, які ошукували громадян ЄС на «криптоінвестуванні».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці України, Латвії та Литви в межах міжнародної слідчої групи за координації Євроюсту провели масштабну спецоперацію під кодовою назвою «VENI, VIDI, VICI». У результаті в Дніпрі ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян країн Європейського Союзу. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, до злочинної організації входили 11 місцевих жителів. Вони діяли за схемою подвійного обману.

«Псевдоінвестування» у криптовалюту

На першому етапі оператори телефонували громадянам ЄС та пропонували нібито вигідні інвестиції у криптовалюту через популярні онлайн-платформи. Отримавши віддалений доступ до гаджетів потерпілих, зловмисники допомагали відкривати криптогаманці, створювали фіктивні додатки із «зростанням прибутку» та іноді навіть повертали невеликі суми, щоб стимулювати більші внески.

Після спроби клієнта вивести всі кошти зв’язок із «інвесткомпанією» припинявся.

«Допомога» у поверненні активів

На другому етапі тим самим потерпілим через месенджери пропонували послуги «юристів» із повернення втрачених коштів. Під вигаданими іменами надсилали згенеровані документи та відео й повторно виманювали гроші — під виглядом комісій або страхових внесків.

Отримані кошти конвертували у криптовалюту, виводили через підконтрольних осіб та розподіляли між учасниками групи.

Масштаби збитків та результати обшуків

Наразі встановлено щонайменше дев’ять потерпілих громадян Латвії та Литви. Сума збитків перевищує 8 млн грн.

Під час спецоперації проведено понад 30 обшуків. Вилучено:

41 мобільний телефон,

46 ноутбуків та 4 планшети,

серверне обладнання й електронні носії інформації,

документацію, криптогаманці, банківські картки,

травматичну зброю,

елітні автомобілі,

готівкові кошти в різних валютах на суму понад 21 млн грн.

Усіх 11 учасників організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах, легалізація доходів, створення та участь у злочинній організації.

10 підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Одному — через стан здоров’я — цілодобовий домашній арешт.

Слідство триває. Правоохоронці аналізують вилучені електронні докази, встановлюють додаткові епізоди та можливих співучасників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.