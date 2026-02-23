В Киеве разоблачили мужчину, который за 13 тысяч долларов обещал переправить военнообязанного в Венгрию

В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который за 13 тысяч долларов обещал переправить военнообязанного в Венгрию вне пункта пропуска. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый занимался доставкой автомобилей из стран Европы и имел официальное разрешение на выезд за границу. Используя это, он убеждал клиента, что знает «слабые места» на государственной границе и может организовать безопасное пересечение вне официальных пунктов пропуска.

За 13 тысяч долларов мужчину должны были довезти до Закарпатской области, поселить в гостиницу и ждать подходящего случая перейти границу.

Во время получения денег участника схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.