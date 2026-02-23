У Києві викрили чоловіка, який за $13 тисяч обіцяв переправити військовозобов’язаного до Угорщини

Підозрюваний обіцяв організувати незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску.

У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який за 13 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов’язаного до Угорщини поза пунктом пропуску. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний займався доставкою автомобілів із країн Європи та мав офіційний дозвіл на виїзд за кордон. Використовуючи це, він переконував клієнта, що знає «слабкі місця» на державному кордоні та може організувати безпечний перетин поза офіційними пунктами пропуску.

За 13 тисяч доларів чоловіка мали довезти до Закарпатської області, заселити в готель та чекати слушної нагоди перейти кордон.

Під час отримання учасника схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

