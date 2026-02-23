  1. В Украине

В Киеве неудачная шутка женщины с полицией может обойтись в 8 лет тюрьмы

22:36, 23 февраля 2026
За неудачную «шутку» ей грозит до восьми лет лишения свободы.
В Киеве неудачная шутка женщины с полицией может обойтись в 8 лет тюрьмы
В столице перед судом предстанет 52-летняя киевлянка, которая сообщила о намерении взорвать гранатой административное здание одного из районных управлений полиции. По данным правоохранителей, женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В полицию Киева поступил звонок на спецлинию «102», во время которого местная жительница заявила о намерении совершить взрыв в помещении управления полиции. Информацию немедленно передали соответствующим службам для проверки и реагирования.

Сотрудники уголовного розыска и участковые офицеры оперативно установили личность заявительницы. Во время осмотра ее жилища никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. По словам правоохранителей, женщина не смогла дать логичных объяснений своим действиям.

Следователи задержали подозреваемую в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, если объектом заведомо ложного сообщения стало здание, обеспечивающее деятельность органов государственной власти.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

суд полиция Киев

