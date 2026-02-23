  1. В Україні

У Києві невдалий жарт жінки з поліцією може обійтися у 8 років вʼязниці

22:36, 23 лютого 2026
За невдалий «жарт» їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Києві невдалий жарт жінки з поліцією може обійтися у 8 років вʼязниці
У столиці перед судом постане 52-річна киянка, яка повідомила про намір підірвати гранатою адміністративну будівлю одного з районних управлінь поліції. За даними правоохоронців, жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент стався у листопаді минулого року. До поліції Києва надійшов дзвінок на спецлінію «102», під час якого місцева мешканка заявила про намір здійснити вибух у приміщенні управління поліції. Інформацію негайно передали відповідним службам для перевірки та реагування.

Працівники карного розшуку та дільничні офіцери оперативно встановили особу заявниці. Під час огляду її помешкання жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили. За словами правоохоронців, жінка не змогла надати логічних пояснень своїм діям.

Слідчі затримали підозрювану в порядку ст. 208 КПК України та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктом завідомо неправдивого повідомлення стала будівля, що забезпечує діяльність органів державної влади.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

суд поліція Київ

