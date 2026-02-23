Замки и дворцы Закарпатья внесли в Госреестр недвижимых памятников

Замок «Паланок» и Ужгородский замок внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

На фото замок «Паланок» в Мукачево

Кабинет Министров по представлению Министерства культуры принял решение о внесении пяти объектов национального значения в Закарпатской области в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщили в Минкульте.

В новый список вошли:

Замок «Паланок» (Мукачево) — крепость на вулканической горе, символ города и пример оборонной архитектуры;

Дворцово-парковый комплекс Телеки (Долгое) — «palazzo in fortezza» XVIII века с регулярным парком;

Ужгородский замок (Ужгород) — фортификационный ансамбль XIV–XVIII веков;

Невицкий замок-крепость (Камяница) — средневековое укрепление над рекой Уж;

Комплекс графского двора (Берегово) — дворцовый ансамбль XVII века с реконструкцией в стиле ампир.

Внесение в Реестр усиливает государственную защиту памятников и открывает дополнительные возможности для их сохранения.

