Замки и дворцы Закарпатья внесли в Госреестр недвижимых памятников

18:10, 23 февраля 2026
Замок «Паланок» и Ужгородский замок внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
На фото замок «Паланок» в Мукачево
Кабинет Министров по представлению Министерства культуры принял решение о внесении пяти объектов национального значения в Закарпатской области в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщили в Минкульте.

В новый список вошли:

  • Замок «Паланок» (Мукачево) — крепость на вулканической горе, символ города и пример оборонной архитектуры;
  • Дворцово-парковый комплекс Телеки (Долгое) — «palazzo in fortezza» XVIII века с регулярным парком;
  • Ужгородский замок (Ужгород) — фортификационный ансамбль XIV–XVIII веков;
  • Невицкий замок-крепость (Камяница) — средневековое укрепление над рекой Уж;
  • Комплекс графского двора (Берегово) — дворцовый ансамбль XVII века с реконструкцией в стиле ампир.

Внесение в Реестр усиливает государственную защиту памятников и открывает дополнительные возможности для их сохранения.

Закарпатье

