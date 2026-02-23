Замки та палаци Закарпаття внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток

Замок «Паланок» та Ужгородський замок внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

На фото замок «Паланок» у Мукачеві

Кабінет Міністрів за поданням Міністерства культури ухвалив рішення про внесення п’яти об’єктів національного значення в Закарпатській області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це поінформували в Мінкульті.

До нового списку потрапили:

Замок "Паланок" (Мукачево) – фортеця на вулканічній горі, символ міста та приклад оборонної архітектури;

Палацово-парковий комплекс Телекі (Довге) – "palazzo in fortezza" XVIII століття з регулярним парком;

Ужгородський замок (Ужгород) – фортифікаційний ансамбль XIV–XVIII століть;

Невицький замок-фортеця (Кам’яниця) – середньовічне укріплення над річкою Уж;

Комплекс графського двору (Берегове) – палацовий ансамбль XVII століття з реконструкцією у стилі ампір.

Занесення до Реєстру посилює державний захист пам’яток та відкриває додаткові можливості для їх збереження.

