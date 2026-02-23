  1. В Україні

Замки та палаци Закарпаття внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток

18:10, 23 лютого 2026
Замок «Паланок» та Ужгородський замок внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
На фото замок «Паланок» у Мукачеві
На фото замок «Паланок» у Мукачеві
Кабінет Міністрів за поданням Міністерства культури ухвалив рішення про внесення п’яти об’єктів національного значення в Закарпатській області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це поінформували в Мінкульті. 

До нового списку потрапили:

  • Замок "Паланок" (Мукачево) – фортеця на вулканічній горі, символ міста та приклад оборонної архітектури;
  • Палацово-парковий комплекс Телекі (Довге) – "palazzo in fortezza" XVIII століття з регулярним парком;
  • Ужгородський замок (Ужгород) – фортифікаційний ансамбль XIV–XVIII століть;
  • Невицький замок-фортеця (Кам’яниця) – середньовічне укріплення над річкою Уж;
  • Комплекс графського двору (Берегове) – палацовий ансамбль XVII століття з реконструкцією у стилі ампір.

Занесення до Реєстру посилює державний захист пам’яток та відкриває додаткові можливості для їх збереження.

