ВПЛ без единой базы жилья: Гетманцев предлагает решение через доступную ипотеку

15:28, 23 февраля 2026
Даниил Гетманцев заявил, что информационная система учета жилья для ВПЛ в Украине до сих пор не заработала, в то же время государство уже готовит масштабную программу доступной ипотеки и проводит переговоры со строителями, чтобы сформировать четкую дорожную карту реального решения жилищной проблемы.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в прошлом году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание открытой информационно-аналитической системы с данными о доступном жилье для внутренне перемещённых лиц.

По его словам, по состоянию на сегодня такая система до сих пор не запущена. Гетманцев отметил, что её внедрение позволило бы более системно подойти к вопросу обеспечения ВПЛ жильём.

Он также заявил, что ключом к решению жилищной проблемы является новая программа доступной ипотеки. По словам народного депутата, уже проведены консультации по привлечению различных источников финансирования, поскольку речь идёт о значительных объёмах средств.

В настоящее время, как сообщил Гетманцев, продолжаются консультации с представителями строительной отрасли. Он призвал застройщиков присоединяться к обсуждениям на базе профильного комитета для выработки дорожной карты реализации соответствующей программы, которая, по его словам, могла бы принципиально решить вопрос жилья для миллионов украинских семей.

