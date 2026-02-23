  1. В Україні

ВПО без єдиної бази житла: Гетманцев пропонує вирішення через доступну іпотеку

15:28, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Данило Гетманцев заявив, що інформаційна система обліку житла для ВПО в Україні досі не запрацювала, водночас держава вже готує масштабну програму доступної іпотеки та проводить переговори з будівельниками, аби сформувати чітку дорожню карту реального розв’язання житлової проблеми.
ВПО без єдиної бази житла: Гетманцев пропонує вирішення через доступну іпотеку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення відкритої інформаційно-аналітичної системи з даними про доступне житло для внутрішньо переміщених осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, станом на сьогодні така система досі не запущена. Гетманцев зазначив, що її впровадження дозволило б більш системно підійти до питання забезпечення ВПО житлом.

Він також заявив, що ключем до розв’язання житлової проблеми є нова програма доступної іпотеки. За словами народного депутата, вже проведено консультації щодо залучення різних джерел фінансування, оскільки йдеться про значні обсяги коштів.

Наразі, як повідомив Гетманцев, тривають консультації з представниками будівельної галузі. Він закликав забудовників долучатися до обговорень на базі профільного комітету для напрацювання дорожньої карти реалізації відповідної програми, яка, за його словами, могла б принципово вирішити питання житла для мільйонів українських сімей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВПО Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Франція закріпила таємницю консультацій корпоративних юристів: рішення Конституційної ради

Конституційна рада Франції підтвердила законність режиму конфіденційності юридичних консультацій компаній, наголосивши на необхідності ефективного судового контролю.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Комуналку за зруйноване житло пропонують скасувати: ідею підтримав Комітет Ради

Законопроект захистить співвласників багатоквартирних будинків від несправедливих нарахувань та встановить прозорий порядок перерахунку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]