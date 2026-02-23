ВПО без єдиної бази житла: Гетманцев пропонує вирішення через доступну іпотеку

Данило Гетманцев заявив, що інформаційна система обліку житла для ВПО в Україні досі не запрацювала, водночас держава вже готує масштабну програму доступної іпотеки та проводить переговори з будівельниками, аби сформувати чітку дорожню карту реального розв’язання житлової проблеми.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення відкритої інформаційно-аналітичної системи з даними про доступне житло для внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, станом на сьогодні така система досі не запущена. Гетманцев зазначив, що її впровадження дозволило б більш системно підійти до питання забезпечення ВПО житлом.

Він також заявив, що ключем до розв’язання житлової проблеми є нова програма доступної іпотеки. За словами народного депутата, вже проведено консультації щодо залучення різних джерел фінансування, оскільки йдеться про значні обсяги коштів.

Наразі, як повідомив Гетманцев, тривають консультації з представниками будівельної галузі. Він закликав забудовників долучатися до обговорень на базі профільного комітету для напрацювання дорожньої карти реалізації відповідної програми, яка, за його словами, могла б принципово вирішити питання житла для мільйонів українських сімей.

