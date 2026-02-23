В Чернигове женщина умерла после косметологической операции в частной клинике

Полиция расследует обстоятельства смерти женщины после косметологических процедур в одной из частных клиник Чернигова.

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители Черниговского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту смерти 42-летней женщины после проведения эстетической операции в одной из частных медицинских клиник города.

Как сообщили в полиции, 21 февраля во время мониторинга социальных сетей была выявлена информация о госпитализации женщины в тяжелом состоянии после оперативного вмешательства эстетического характера.

В ходе проверки установлено, что пациентке провели операцию в одном из медицинских центров Чернигова. После завершения вмешательства женщину в бессознательном состоянии доставили в одну из больниц города. Спустя некоторое время она скончалась.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

В настоящее время в рамках досудебного расследования назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.