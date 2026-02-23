  1. В Украине

В Чернигове женщина умерла после косметологической операции в частной клинике

13:23, 23 февраля 2026
Полиция расследует обстоятельства смерти женщины после косметологических процедур в одной из частных клиник Чернигова.
В Чернигове женщина умерла после косметологической операции в частной клинике
Фото: freepik
Правоохранители Черниговского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту смерти 42-летней женщины после проведения эстетической операции в одной из частных медицинских клиник города.

Как сообщили в полиции, 21 февраля во время мониторинга социальных сетей была выявлена информация о госпитализации женщины в тяжелом состоянии после оперативного вмешательства эстетического характера.

В ходе проверки установлено, что пациентке провели операцию в одном из медицинских центров Чернигова. После завершения вмешательства женщину в бессознательном состоянии доставили в одну из больниц города. Спустя некоторое время она скончалась.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

В настоящее время в рамках досудебного расследования назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается.

Чернигов больница

