У Чернігові жінка померла після косметологічної операції в приватній клініці

Поліція розслідує обставини смерті жінки після косметологічних процедур в одній з приватних клінік в Чернігові.

Правоохоронці Чернігівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки після проведення естетичної операції в одній із приватних медичних клінік міста.

Як повідомили у поліції, 21 лютого під час моніторингу соціальних мереж було виявлено інформацію про госпіталізацію жінки у тяжкому стані після оперативного втручання естетичного характеру.

У ході перевірки встановлено, що пацієнтці провели операцію в одному з медичних центрів Чернігова. Після завершення втручання жінку в непритомному стані доставили до однієї з лікарень міста. Через деякий час вона померла.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

Наразі в межах досудового розслідування призначено низку експертних досліджень. Досудове розслідування триває.

