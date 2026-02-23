  1. В Україні

У Чернігові жінка померла після косметологічної операції в приватній клініці

13:23, 23 лютого 2026
Поліція розслідує обставини смерті жінки після косметологічних процедур в одній з приватних клінік в Чернігові.
У Чернігові жінка померла після косметологічної операції в приватній клініці
Фото: freepik
Правоохоронці Чернігівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки після проведення естетичної операції в одній із приватних медичних клінік міста.

Як повідомили у поліції, 21 лютого під час моніторингу соціальних мереж було виявлено інформацію про госпіталізацію жінки у тяжкому стані після оперативного втручання естетичного характеру.

У ході перевірки встановлено, що пацієнтці провели операцію в одному з медичних центрів Чернігова. Після завершення втручання жінку в непритомному стані доставили до однієї з лікарень міста. Через деякий час вона померла.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

Наразі в межах досудового розслідування призначено низку експертних досліджень. Досудове розслідування триває.

Чернігів лікарня

