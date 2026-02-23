  1. В Украине

В Украине с 25 февраля будут выпускать новые банкноты номиналом 200 гривен

13:41, 23 февраля 2026
С 25 февраля в обращении появятся новые банкноты номиналом в 200 гривен.
В Украине с 25 февраля появятся в обращении новые банкноты номиналом 200 гривен. Они будут введены в рамках планового выпуска.

Главное изменение — размещение патриотического лозунга «Слава Україні! Героям слава!» в правой верхней части на оборотной стороне купюры.

Новые банкноты сохраняют все элементы дизайна и защиты, предусмотренные для банкнот образца 2019 года. Изменения касаются лишь добавления лозунга.

В Нацбанке отметили, что специально обменивать банкноты предыдущих лет выпуска не нужно. Модифицированные купюры будут находиться в обращении вместе с уже существующими банкнотами номиналом 200 гривен.

В августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины, НБУ начал выпуск модифицированных банкнот национальной валюты, дополнив дизайн лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

В обращение уже введены модифицированные банкноты:

  • с августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен и номиналом 50 гривен;
  • с августа 2025 года – номиналом 20 гривен.

Таким образом, остались еще 100 гривен, которые требуют модификации.

деньги НБУ Украина банк

