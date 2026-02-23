В Україні з 25 лютого випускатимуть нові банкноти номіналом 200 гривень

З 25 лютого в обігу з’являться нові банкноти номіналом 200 гривень.

В Україні з 25 лютого з’являться в обігу нові банкноти номіналом 200 гривень. Вони з’являться я у межах планового випуску.

Головна зміна — розміщення патріотичного гасла «Слава Україні! Героям слава!» у правій верхній частині на зворотному боці купюри.

Нові банкноти зберігають усі елементи дизайну та захисту, передбачені для банкнот зразка 2019 року. Зміни стосуються лише додавання гасла.

У Нацбанку зазначили, що спеціально обмінювати банкноти попередніх років випуску не потрібно. Модифіковані купюри перебуватимуть в обігу разом із вже наявними банкнотами номіналом 200 гривень.

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, НБУ розпочав випуск модифікованих банкнот національної валюти, доповнивши дизайн гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

У обіг уже введенні модифіковані банкноти:

з серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень та номіналом 50 гривень;

із серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Таким чином, залишилися ще 100 гривень, які потребують модифікації.

