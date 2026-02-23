  1. В Україні

В Україні з 25 лютого випускатимуть нові банкноти номіналом 200 гривень

13:41, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 25 лютого в обігу з’являться нові банкноти номіналом 200 гривень.
В Україні з 25 лютого випускатимуть нові банкноти номіналом 200 гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 25 лютого з’являться в обігу нові банкноти номіналом 200 гривень. Вони з’являться я у межах планового випуску.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Головна зміна — розміщення патріотичного гасла «Слава Україні! Героям слава!» у правій верхній частині на зворотному боці купюри.

Нові банкноти зберігають усі елементи дизайну та захисту, передбачені для банкнот зразка 2019 року. Зміни стосуються лише додавання гасла.

У Нацбанку зазначили, що спеціально обмінювати банкноти попередніх років випуску не потрібно. Модифіковані купюри перебуватимуть в обігу разом із вже наявними банкнотами номіналом 200 гривень.

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, НБУ розпочав випуск модифікованих банкнот національної валюти, доповнивши дизайн гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

У обіг уже введенні модифіковані банкноти:

  • з серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень та номіналом 50 гривень;
  • із серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Таким чином, залишилися ще 100 гривень, які потребують модифікації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ Україна банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Франція закріпила таємницю консультацій корпоративних юристів: рішення Конституційної ради

Конституційна рада Франції підтвердила законність режиму конфіденційності юридичних консультацій компаній, наголосивши на необхідності ефективного судового контролю.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Комуналку за зруйноване житло пропонують скасувати: ідею підтримав Комітет Ради

Законопроект захистить співвласників багатоквартирних будинків від несправедливих нарахувань та встановить прозорий порядок перерахунку.

Удавані договори оренди асфальту та іпотечні звіти з недоліками: нові виклики для Верховного Суду

Велика Палата вирішить, що робити, якщо відсутній оригінал договору та чи має право суддя самостійно зменшувати відсотки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]