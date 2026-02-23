  1. В Украине

Это расколет Украину, — Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут выйти из Донбасса

14:53, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский убежден, что Украина не может покинуть Донбасс, ведь такой шаг расколет украинское общество, в то время как Путин все равно не остановится на достигнутом.
Это расколет Украину, — Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут выйти из Донбасса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что выход Украины из Донбасса привёл бы к расколу в обществе, а Путин на этом не остановился бы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время интервью BBC журналист напомнил, что, как ранее заявлял сам Зеленский, Соединённые Штаты вместе с Россией настаивают на том, чтобы Украина оставила 20% территории Донбасса, которая сейчас находится под контролем Киева, аргументируя это возможностью достижения прекращения огня.

Отвечая на вопрос, не является ли такой шаг рациональным, если этого требуют обе стороны, глава государства объяснил, почему Украина не может согласиться на такие условия.

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших граждан, которые там живут... И я уверен, что такой шаг разделил бы наше общество», — сказал Зеленский.

На уточнение, удовлетворило бы Путина выведение украинских войск из Донбасса, Зеленский отметил, что такой сценарий имел бы лишь временный эффект, и впоследствии Кремль снова вернулся бы к войне.

«Возможно, это удовлетворило бы его на какое-то время — ему нужна пауза. Но, по моему мнению, максимум через несколько лет он смог бы восстановить силы. Куда он двинется дальше — неизвестно, однако то, что он будет стремиться к продолжению войны, — бесспорный факт», — заявил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что сейчас ключевым вопросом остаются эффективные механизмы сдерживания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Донбасс Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Коммуналку за разрушенное жилье предлагают отменить: идею поддержал Комитет Рады

Законопроект защитит совладельцев многоквартирных домов от несправедливых начислений и установит прозрачный порядок перерасчета.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]