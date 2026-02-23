Это расколет Украину, — Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут выйти из Донбасса

Владимир Зеленский убежден, что Украина не может покинуть Донбасс, ведь такой шаг расколет украинское общество, в то время как Путин все равно не остановится на достигнутом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что выход Украины из Донбасса привёл бы к расколу в обществе, а Путин на этом не остановился бы.

Во время интервью BBC журналист напомнил, что, как ранее заявлял сам Зеленский, Соединённые Штаты вместе с Россией настаивают на том, чтобы Украина оставила 20% территории Донбасса, которая сейчас находится под контролем Киева, аргументируя это возможностью достижения прекращения огня.

Отвечая на вопрос, не является ли такой шаг рациональным, если этого требуют обе стороны, глава государства объяснил, почему Украина не может согласиться на такие условия.

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших граждан, которые там живут... И я уверен, что такой шаг разделил бы наше общество», — сказал Зеленский.

На уточнение, удовлетворило бы Путина выведение украинских войск из Донбасса, Зеленский отметил, что такой сценарий имел бы лишь временный эффект, и впоследствии Кремль снова вернулся бы к войне.

«Возможно, это удовлетворило бы его на какое-то время — ему нужна пауза. Но, по моему мнению, максимум через несколько лет он смог бы восстановить силы. Куда он двинется дальше — неизвестно, однако то, что он будет стремиться к продолжению войны, — бесспорный факт», — заявил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что сейчас ключевым вопросом остаются эффективные механизмы сдерживания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.