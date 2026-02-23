  1. В Україні

Це розколе Україну, — Зеленський пояснив, чому ЗСУ не можуть вийти з Донбасу

14:53, 23 лютого 2026
Володимир Зеленський переконаний, що Україна не може залишити Донбас, адже такий крок розколе українське суспільство, тоді як Путін усе одно не зупиниться на досягнутому.
фото: Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що вихід України з Донбасу призвів би до розколу в суспільстві, а Путін на цьому не зупинився б.

Під час інтерв’ю BBC журналіст нагадав, що, як раніше заявляв сам Зеленський, Сполучені Штати разом із Росією наполягають на тому, щоб Україна залишила 20% території Донбасу, яка нині перебуває під контролем Києва, аргументуючи це можливістю досягнення припинення вогню.

Відповідаючи на запитання, чи не є такий крок раціональним, якщо цього вимагають обидві сторони, глава держави пояснив, чому Україна не може погодитися на такі умови.

"Я бачу це інакше. Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову і послаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть... І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство", - сказав Зеленський.

На уточнення, чи задовольнило б Путіна виведення українських військ із Донбасу, Зеленський зазначив, що такий сценарій мав би лише тимчасовий ефект, і згодом Кремль знову повернувся б до війни.

"Можливо, це задовольнило б його на певний час — йому потрібна пауза. Але, на мою думку, максимум за кілька років він зміг би відновити сили. Куди він рушить далі — невідомо, проте те, що він прагнутиме продовження війни, — беззаперечний факт", — заявив український лідер.

Зеленський також підкреслив, що нині ключовим питанням залишаються ефективні механізми стримування.

Донбас Володимир Зеленський

