Налог на элитные авто: какие марки чаще всего входят в список
В январе 2026 года владельцы дорогих автомобилей перечислили в местные бюджеты 34,6 млн грн транспортного налога. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Платеж обеспечили 2 812 владельцев — как физические лица, так и предприятия.
Поступления выросли почти на 19%
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем уплаченного налога вырос на 18,5%. В январе прошлого года в бюджеты поступило 29,2 млн грн.
Рост поступлений свидетельствует как о стабильном спросе на премиальные автомобили, так и о более эффективном администрировании налога.
Где платят больше всего
Наибольшие суммы транспортного налога традиционно аккумулируют регионы с высокой концентрацией дорогих автомобилей:
- Киев — 10,7 млн грн;
- Днепропетровская область — 2,8 млн грн;
- Киевская область — 2,8 млн грн;
- Львовская область — 2,7 млн грн.
Столица существенно опережает другие регионы по объемам уплаты.
Какие авто подлежат налогообложению в 2026 году
Перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2026 году, определяет Министерство экономики Украины. В список включено 1 259 моделей премиум- и люкс-класса. Перечень опубликован на официальном сайте министерства и является основанием для начисления налога.
Среди брендов, автомобили которых чаще всего входят в перечень:
- Mercedes-Benz
- BMW
- Audi
- Lexus
- Porsche
- Land Rover
- Tesla
- Jaguar
- Maserati
- Bentley
- Rolls-Royce Motor Cars
- Ferrari
- Lamborghini
- Aston Martin
- McLaren Automotive
- Toyota (отдельные дорогие модели)
- Volvo Cars (отдельные дорогие модели)
Условия уплаты транспортного налога
Налогообложению подлежат легковые автомобили возрастом до 5 лет, если их средняя рыночная стоимость превышает установленный порог. В 2026 году это более 3,2 млн грн.
Ставка налога является фиксированной — 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.
Куда направляют средства
Транспортный налог полностью зачисляется в местные бюджеты. Следовательно, уплаченные средства направляют на финансирование социальных программ, развитие инфраструктуры общин и поддержку экономической стабильности регионов.
