Налог на элитные авто: какие марки чаще всего входят в список

Киев и три области обеспечили основную часть поступлений от налога на дорогие автомобили.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В январе 2026 года владельцы дорогих автомобилей перечислили в местные бюджеты 34,6 млн грн транспортного налога. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Платеж обеспечили 2 812 владельцев — как физические лица, так и предприятия.

Поступления выросли почти на 19%

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем уплаченного налога вырос на 18,5%. В январе прошлого года в бюджеты поступило 29,2 млн грн.

Рост поступлений свидетельствует как о стабильном спросе на премиальные автомобили, так и о более эффективном администрировании налога.

Где платят больше всего

Наибольшие суммы транспортного налога традиционно аккумулируют регионы с высокой концентрацией дорогих автомобилей:

Киев — 10,7 млн грн;

Днепропетровская область — 2,8 млн грн;

Киевская область — 2,8 млн грн;

Львовская область — 2,7 млн грн.

Столица существенно опережает другие регионы по объемам уплаты.

Какие авто подлежат налогообложению в 2026 году

Перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2026 году, определяет Министерство экономики Украины. В список включено 1 259 моделей премиум- и люкс-класса. Перечень опубликован на официальном сайте министерства и является основанием для начисления налога.

Среди брендов, автомобили которых чаще всего входят в перечень:

Mercedes-Benz

BMW

Audi

Lexus

Porsche

Land Rover

Tesla

Jaguar

Maserati

Bentley

Rolls-Royce Motor Cars

Ferrari

Lamborghini

Aston Martin

McLaren Automotive

Toyota (отдельные дорогие модели)

Volvo Cars (отдельные дорогие модели)

Условия уплаты транспортного налога

Налогообложению подлежат легковые автомобили возрастом до 5 лет, если их средняя рыночная стоимость превышает установленный порог. В 2026 году это более 3,2 млн грн.

Ставка налога является фиксированной — 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.

Куда направляют средства

Транспортный налог полностью зачисляется в местные бюджеты. Следовательно, уплаченные средства направляют на финансирование социальных программ, развитие инфраструктуры общин и поддержку экономической стабильности регионов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.