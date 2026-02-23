Податок на елітні авто: які марки найчастіше входять до списку

Київ та три області забезпечили основну частину надходжень від податку на дорогі авто.

У січні 2026 року власники дорогих автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 34,6 млн грн транспортного податку. Про це повідомила Державна податкова служба.

Платіж забезпечили 2 812 власників — як фізичні особи, так і підприємства.

Надходження зросли майже на 19%

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг сплаченого податку зріс на 18,5%. Торік у січні до бюджетів надійшло 29,2 млн грн.

Зростання надходжень свідчить як про стабільний попит на преміальні авто, так і про ефективніше адміністрування податку.

Де сплачують найбільше

Найбільші суми транспортного податку традиційно акумулюють регіони з високою концентрацією дорогих автомобілів:

Київ — 10,7 млн грн;

Дніпропетровська область — 2,8 млн грн;

Київська область — 2,8 млн грн;

Львівська область — 2,7 млн грн.

Столиця суттєво випереджає інші регіони за обсягами сплати.

Які авто підлягають оподаткуванню у 2026 році

Перелік автомобілів, що підлягають транспортному податку у 2026 році, визначає Міністерство економіки. До списку включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу. Перелік оприлюднений на офіційному сайті міністерства і є підставою для нарахування податку.

Серед брендів, автомобілі яких найчастіше входять до переліку:

Mercedes-Benz

BMW

Audi

Lexus

Porsche

Land Rover

Tesla

Jaguar

Maserati

Bentley

Rolls-Royce Motor Cars

Ferrari

Lamborghini

Aston Martin

McLaren Automotive

Toyota (окремі дорогі моделі)

Volvo Cars (окремі дорогі моделі)

Умови сплати транспортного податку

Оподаткуванню підлягають легкові автомобілі віком до 5 років, якщо їхня середня ринкова вартість перевищує встановлений поріг. У 2026 році це понад 3,2 млн грн.

Ставка податку є фіксованою — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Куди спрямовують кошти

Транспортний податок повністю зараховується до місцевих бюджетів. Отже, сплачені кошти спрямовують на фінансування соціальних програм, розвиток інфраструктури громад та підтримку економічної стабільності регіонів.

