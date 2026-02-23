В Международном реестре убытков появилась категория для вынужденных переселенцев за рубежом – как подать заявку
В Международном реестре убытков для Украины ввели новую категорию A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины», которая позволяет подавать заявления гражданам, вынужденным покинуть страну из-за российской агрессии. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Заявку в этой категории могут подать физические лица, которые:
- покинули место жительства и выехали за пределы Украины;
- не могут вернуться из-за войны или для избежания ее последствий;
- получили защиту или убежище в другой стране.
Лица, которые уже подали заявление по категории A1.1 «Вынужденное внутреннее перемещение», могут также подать заявление по новой категории A1.2, и наоборот.
Все заявки подаются через веб-портал Дія. В настоящее время Реестр открыл 15 категорий для подачи заявлений, в частности, касающихся:
- смерти или исчезновения без вести близких;
- нарушения личной неприкосновенности;
- повреждения или уничтожения недвижимого имущества;
- потери жилья или места проживания;
- потери контроля над имуществом на временно оккупированных территориях.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.