  1. В Украине

В Международном реестре убытков появилась категория для вынужденных переселенцев за рубежом – как подать заявку

15:53, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подать заявление теперь могут граждане, которые покинули страну из-за войны.
В Международном реестре убытков появилась категория для вынужденных переселенцев за рубежом – как подать заявку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Международном реестре убытков для Украины ввели новую категорию A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины», которая позволяет подавать заявления гражданам, вынужденным покинуть страну из-за российской агрессии. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Заявку в этой категории могут подать физические лица, которые:

  • покинули место жительства и выехали за пределы Украины;
  • не могут вернуться из-за войны или для избежания ее последствий;
  • получили защиту или убежище в другой стране.

Лица, которые уже подали заявление по категории A1.1 «Вынужденное внутреннее перемещение», могут также подать заявление по новой категории A1.2, и наоборот.

Все заявки подаются через веб-портал Дія. В настоящее время Реестр открыл 15 категорий для подачи заявлений, в частности, касающихся:

  • смерти или исчезновения без вести близких;
  • нарушения личной неприкосновенности;
  • повреждения или уничтожения недвижимого имущества;
  • потери жилья или места проживания;
  • потери контроля над имуществом на временно оккупированных территориях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

переселенцы беженец война граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]