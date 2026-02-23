В Международном реестре убытков появилась категория для вынужденных переселенцев за рубежом – как подать заявку

Подать заявление теперь могут граждане, которые покинули страну из-за войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Международном реестре убытков для Украины ввели новую категорию A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины», которая позволяет подавать заявления гражданам, вынужденным покинуть страну из-за российской агрессии. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Заявку в этой категории могут подать физические лица, которые:

покинули место жительства и выехали за пределы Украины;

не могут вернуться из-за войны или для избежания ее последствий;

получили защиту или убежище в другой стране.

Лица, которые уже подали заявление по категории A1.1 «Вынужденное внутреннее перемещение», могут также подать заявление по новой категории A1.2, и наоборот.

Все заявки подаются через веб-портал Дія. В настоящее время Реестр открыл 15 категорий для подачи заявлений, в частности, касающихся:

смерти или исчезновения без вести близких;

нарушения личной неприкосновенности;

повреждения или уничтожения недвижимого имущества;

потери жилья или места проживания;

потери контроля над имуществом на временно оккупированных территориях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.