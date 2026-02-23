У Міжнародному реєстрі збитків з’явилася категорія для вимушених переселенців за кордоном – як подати заявку

Подати заяву тепер можуть громадяни, які залишили країну через війну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міжнародному реєстрі збитків для України запровадили нову категорію A1.2 «Вимушене переміщення за межі України», яка дозволяє подавати заяви громадянам, що були змушені покинути країну через російську агресію. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Заявку у цій категорії можуть подати фізичні особи, які:

залишили місце проживання та виїхали за межі України;

не можуть повернутися через війну або для уникнення її наслідків;

отримали захист чи притулок у іншій країні.

Особи, які вже подали заяву за категорією A1.1 «Вимушене внутрішнє переміщення», можуть також подати заяву за новою категорією A1.2, і навпаки.

Усі заявки подаються через вебпортал Дія. Наразі Реєстр відкрив 15 категорій для подання заяв, зокрема щодо:

смерті або зникнення безвісти близьких;

порушення особистої недоторканності;

пошкодження або знищення нерухомого майна;

втрати житла або місця проживання;

втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.