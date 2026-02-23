  1. В Україні

У Міжнародному реєстрі збитків з’явилася категорія для вимушених переселенців за кордоном – як подати заявку

15:53, 23 лютого 2026
Подати заяву тепер можуть громадяни, які залишили країну через війну.
У Міжнародному реєстрі збитків для України запровадили нову категорію A1.2 «Вимушене переміщення за межі України», яка дозволяє подавати заяви громадянам, що були змушені покинути країну через російську агресію. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Заявку у цій категорії можуть подати фізичні особи, які:

  • залишили місце проживання та виїхали за межі України;
  • не можуть повернутися через війну або для уникнення її наслідків;
  • отримали захист чи притулок у іншій країні.

Особи, які вже подали заяву за категорією A1.1 «Вимушене внутрішнє переміщення», можуть також подати заяву за новою категорією A1.2, і навпаки.

Усі заявки подаються через вебпортал Дія. Наразі Реєстр відкрив 15 категорій для подання заяв, зокрема щодо:

  • смерті або зникнення безвісти близьких;
  • порушення особистої недоторканності;
  • пошкодження або знищення нерухомого майна;
  • втрати житла або місця проживання;
  • втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях.

переселенці біженець війна кордон

