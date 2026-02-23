  1. В Украине

Полная материальная ответственность при гражданско-правовом договоре: возможно ли это

20:21, 23 февраля 2026
Если заключить договор о материальной ответственности с лицом, работающим по гражданско-правовому договору, это может свидетельствовать о наличии скрытых трудовых отношений.
Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъясняет, возможна ли полная материальная ответственность при заключении гражданско-правового договора.

Отмечается, что в соответствии со статьей 135-1 Кодекса законов о труде Украины договор о полной материальной ответственности может быть заключен предприятием с работником, который занимает должность или выполняет работу, непосредственно связанную с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или использованием в процессе производства переданных ему ценностей. Перечень таких должностей и работ, а также типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности утверждаются в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Договор гражданско-правового характера регулируется нормами Гражданского кодекса Украины и является гражданско-правовым соглашением, которое может сочетать элементы подряда и услуги. Материальная ответственность исполнителя по договору гражданско-правового характера наступает на основании общих норм гражданского законодательства о возмещении убытков, а именно статьи 906 Гражданского кодекса.

Следовательно, заключение договора о материальной ответственности с лицом, работающим на условиях гражданско-правового договора, может быть признаком скрытых трудовых отношений. В случае признания гражданско-правового договора трудовым договором работодатель может быть привлечен к ответственности — штрафу в 10-кратном размере минимальной заработной платы за каждого неоформленного работника (согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины).

