Повна матеріальна відповідальність при цивільно-правовому договорі: чи це можливо

Якщо укласти договір про матеріальну відповідальність з особою, яка працює за цивільно-правовим договором, це може свідчити про наявність прихованих трудових відносин.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можлива повна матеріальна відповідальність при укладенні цивільно-правового договору.

Зазначається, що відповідно до статті 135-1 Кодексу законів про працю України, договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладений підприємством із працівником, який обіймає посаду або виконує роботу, безпосередньо пов’язану зі зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або використанням у процесі виробництва переданих йому цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Договір цивільно-правового характеру регулюється нормами Цивільного кодексу України та є цивільно-правовою домовленістю, яка може поєднувати елементи підряду та послуги. Матеріальна відповідальність виконавця за договором ЦПХ настає на підставі загальних норм цивільного законодавства про відшкодування збитків, а саме статті 906 Цивільного кодексу.

Отже, укладання договору про матеріальну відповідальність із особою, яка працює на умовах ЦПХ, може бути ознакою прихованих трудових відносин. У разі визнання договору ЦПХ трудовим договором роботодавець може бути притягнутий до відповідальності – штрафу в 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного неоформленого працівника (згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю України).

