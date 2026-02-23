Правительство выделило 94,5 млн грн на премии работникам аварийных бригад за январь
Правительство выделило 94,5 млн грн на дополнительные выплаты за январь 2026 года для работников аварийных бригад тепловых предприятий, водоканалов и железнодорожников. Премии по 20 тыс. грн получат более 4,7 тысячи сотрудников, которые участвовали в аварийно-восстановительных работах после массированных ракетных обстрелов со стороны России, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.
В ведомстве отметили, что в целом из резервного фонда государственного бюджета будет направлено 246,4 млн грн на государственную поддержку работников топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и железной дороги. Из этой суммы 94,5 млн грн получит Министерство развития общин и территорий, а 151,92 млн грн — Министерство энергетики.
Выплаты будут проводиться за январь, февраль и март 2026 года в рамках экспериментального проекта поддержки работников аварийно-восстановительных бригад в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 января 2026 года № 76.
