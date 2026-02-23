Правительство выделило 94,5 млн грн на премии работникам аварийных бригад за январь

Премии получат тепловики, водоканальщики и железнодорожники, привлеченные к ликвидации последствий ракетных атак.

Правительство выделило 94,5 млн грн на дополнительные выплаты за январь 2026 года для работников аварийных бригад тепловых предприятий, водоканалов и железнодорожников. Премии по 20 тыс. грн получат более 4,7 тысячи сотрудников, которые участвовали в аварийно-восстановительных работах после массированных ракетных обстрелов со стороны России, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

В ведомстве отметили, что в целом из резервного фонда государственного бюджета будет направлено 246,4 млн грн на государственную поддержку работников топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и железной дороги. Из этой суммы 94,5 млн грн получит Министерство развития общин и территорий, а 151,92 млн грн — Министерство энергетики.

Выплаты будут проводиться за январь, февраль и март 2026 года в рамках экспериментального проекта поддержки работников аварийно-восстановительных бригад в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 января 2026 года № 76.

