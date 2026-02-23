  1. В Украине

Правительство выделило 94,5 млн грн на премии работникам аварийных бригад за январь

19:58, 23 февраля 2026
Премии получат тепловики, водоканальщики и железнодорожники, привлеченные к ликвидации последствий ракетных атак.
Правительство выделило 94,5 млн грн на дополнительные выплаты за январь 2026 года для работников аварийных бригад тепловых предприятий, водоканалов и железнодорожников. Премии по 20 тыс. грн получат более 4,7 тысячи сотрудников, которые участвовали в аварийно-восстановительных работах после массированных ракетных обстрелов со стороны России, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

В ведомстве отметили, что в целом из резервного фонда государственного бюджета будет направлено 246,4 млн грн на государственную поддержку работников топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и железной дороги. Из этой суммы 94,5 млн грн получит Министерство развития общин и территорий, а 151,92 млн грн — Министерство энергетики.

Выплаты будут проводиться за январь, февраль и март 2026 года в рамках экспериментального проекта поддержки работников аварийно-восстановительных бригад в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 января 2026 года № 76.

Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

