  1. В Україні

Уряд виділив 94,5 млн грн на премії працівникам аварійних бригад за січень

19:58, 23 лютого 2026
Премії отримають тепловики, водоканальники та залізничники, залучені до ліквідації наслідків ракетних атак.
Уряд виділив 94,5 млн грн на додаткові виплати за січень 2026 року для працівників аварійних бригад теплових підприємств, водоканалів та залізничників. Премії по 20 тис. грн отримають понад 4,7 тисячі співробітників, які брали участь у аварійно-відновлювальних роботах після масованих ракетних обстрілів з боку росії, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

У відомстві зазначили, що загалом із резервного фонду державного бюджету буде спрямовано 246,4 млн грн на державну підтримку працівників паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та залізниці. З цієї суми 94,5 млн грн отримує Міністерство розвитку громад та територій, а 151,92 млн грн — Міністерство енергетики.

Виплати проводитимуться за січень, лютий та березень 2026 року в межах експериментального проєкту підтримки працівників аварійно-відновлювальних бригад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2026 року № 76.

Кабінет Міністрів України війна аварія обстріл премія

