В Киеве по решению суда прекращено право частной собственности на флигель усадьбы Ивана Терещенко

По иску прокуратуры прекращено право частной собственности на помещение флигеля мецената Ивана Терещенко.

В Киеве во исполнение судебного решения прекращено право частной собственности на нежилые помещения флигеля усадьбы мецената Ивана Терещенко — памятника архитектуры конца XIX века.

Все строения усадьбы образуют целостный ансамбль в стиле венецианской готики. В особняке проживал сахаропромышленник, меценат, коллекционер Иван Терещенко.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в 2006–2008 годах комплекс усадьбы вопреки установленному законодательством запрету на отчуждение был зарегистрирован в частной собственности на основании ряда сделок. Собственник не предпринимал надлежащих мер по реставрации и сохранению памятника.

В 2023 году Большая Палата Верховного Суда по иску столичной прокуратуры вернула в коммунальную собственность главный особняк усадьбы на бульваре Тараса Шевченко, 34, общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.

В 2024 году Киевская городская прокуратура подала иск об отмене государственной регистрации права собственности общества на нежилые помещения во флигеле усадьбы и их возвращении территориальной общине столицы.

Решением Хозяйственного суда города, которое оставил без изменений Северный апелляционный хозяйственный суд, иск прокурора был удовлетворен.

В настоящее время право собственности частного общества на помещения флигеля официально прекращено.

