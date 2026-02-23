  1. В Украине

В Киеве по решению суда прекращено право частной собственности на флигель усадьбы Ивана Терещенко

20:32, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По иску прокуратуры прекращено право частной собственности на помещение флигеля мецената Ивана Терещенко.
В Киеве по решению суда прекращено право частной собственности на флигель усадьбы Ивана Терещенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве во исполнение судебного решения прекращено право частной собственности на нежилые помещения флигеля усадьбы мецената Ивана Терещенко — памятника архитектуры конца XIX века.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Все строения усадьбы образуют целостный ансамбль в стиле венецианской готики. В особняке проживал сахаропромышленник, меценат, коллекционер Иван Терещенко.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в 2006–2008 годах комплекс усадьбы вопреки установленному законодательством запрету на отчуждение был зарегистрирован в частной собственности на основании ряда сделок. Собственник не предпринимал надлежащих мер по реставрации и сохранению памятника.

В 2023 году Большая Палата Верховного Суда по иску столичной прокуратуры вернула в коммунальную собственность главный особняк усадьбы на бульваре Тараса Шевченко, 34, общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.

В 2024 году Киевская городская прокуратура подала иск об отмене государственной регистрации права собственности общества на нежилые помещения во флигеле усадьбы и их возвращении территориальной общине столицы.

Решением Хозяйственного суда города, которое оставил без изменений Северный апелляционный хозяйственный суд, иск прокурора был удовлетворен.

В настоящее время право собственности частного общества на помещения флигеля официально прекращено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]