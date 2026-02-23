  1. В Україні

У Києві за рішенням суду припинили право приватної власності на флігель садиби Івана Терещенка

20:32, 23 лютого 2026
За позовом прокуратури припинено право приватної власності на приміщення флігеля мецената Івана Терещенка.
У Києві за рішенням суду припинили право приватної власності на флігель садиби Івана Терещенка
У Києві на виконання судового рішення припинено право приватної власності на нежитлові приміщення флігеля садиби мецената Івана Терещенка — пам’ятки архітектури кінця ХІХ століття.

Усі споруди садиби складають цілісний ансамбль у стилі венеціанської готики. В особняку проживав цукропромисловець, меценат, колекціонер Іван Терещенко.

Як вказали у Київській міській прокуратурі, у 2006–2008 роках комплекс садиби всупереч встановленій законодавством забороні на відчуження було зареєстровано у приватній власності на підставі низки правочинів. Власник не здійснював належних заходів із реставрації та збереження пам’ятки.

У 2023 році Велика Палата Верховного Суду за позовом столичної прокуратури повернула у комунальну власність головний особняк садиби на бульварі Тараса Шевченка, 34, загальною площею понад 1 тисячу квадратних метрів.

У 2024 році Київська міська прокуратура подала позов про скасування державної реєстрації права власності товариства на нежитлові приміщення у флігелі садиби та їх повернення територіальній громаді столиці.

Рішенням Господарського суду міста, яке залишив без змін Північний апеляційний господарський суд, позов прокурора було задоволено.

Наразі право власності приватного товариства на приміщення флігеля офіційно припинено.

прокуратура Київ

