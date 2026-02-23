  1. В Украине

В Гоструда объяснили, для каких работников установлен запрет на увольнение по инициативе работодателя

20:50, 23 февраля 2026
Закон ограничивает увольнение отдельных категорий работников по инициативе работодателя.
В случае увольнения работников по основаниям, которые квалифицируются как увольнение (расторжение трудового договора) по инициативе работодателя, действуют определенные ограничения на увольнение отдельных категорий работников. Об этом сообщает Гоструда.

В частности, частью третьей статьи 184 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет – часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе собственника или уполномоченного предприятия, увольнение с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. В период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

