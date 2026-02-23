В Реестр депортированных детей внесли почти 20 тысяч подтвержденных случаев

Межведомственная комиссия проверила 19 915 фактов депортации или принудительного перемещения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на начало 2026 года в Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных детях внесено 19 915 подтвержденных фактов. Такие данные обнародовала и.о. министра юстиции Украины, заместитель министра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак во время международной конференции «Justice Conference» в Киеве, цитирует Минюст.

По ее словам, с начала вооруженной агрессии РФ массовые депортации и принудительное перемещение украинских детей приобрели системный характер и нарушают нормы международного права. Она подчеркнула, что Россия отказывается предоставлять информацию о детях, перемещенных с временно оккупированных территорий.

Перед рассмотрением материалов Межведомственной комиссией Министерство юстиции проводит многоуровневую проверку: устраняет дублирование информации, сверяет данные из разных источников, направляет дополнительные запросы и анализирует комплексные сведения. Министерство получило десятки тысяч записей, в частности около 22 500 — от Национального информационного бюро. В рамках проверки было направлено около 150 дополнительных запросов. По результатам проверки только 0,17% дел, представленных на рассмотрение комиссии, не подтвердились.

Среди дальнейших задач — актуализация информации в Реестре, формирование новых личных дел для представления на рассмотрение комиссии, совершенствование функционала Реестра и усиление сотрудничества с общественными организациями и международными партнерами.

По словам Сугак, информация международных партнеров о депортированных и принудительно перемещенных детях важна для Украины. Она подчеркнула необходимость усиления международного давления на Россию для прекращения нарушений международного права и обеспечения безопасного возвращения детей в семьи.

Конференция «Justice Conference» является международной платформой для обсуждения вопросов верховенства права, правосудия и восстановления доверия к правовым институтам в условиях войны и послевоенной трансформации Украины. Ее цель — консолидация международной коалиции партнеров в ЕС и США для усиления политического и правового давления с целью привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства РФ и содействия возвращению украинских детей.

Реестр создан для системного учета случаев депортации и принудительного перемещения детей, координации межведомственного взаимодействия, документирования преступлений, международной адвокации и организации возвращения детей в Украину.

«Депортация украинских детей является одним из самых масштабных и системных преступлений, совершаемых РФ с начала полномасштабного вторжения. Ее цель — уничтожение украинской идентичности через насильственную индоктринацию и русификацию похищенных детей. Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и одним из признаков геноцида в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Это также прямо противоречит нормам Конвенции ООН о правах ребенка», — отметили в Минюсте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.