До Реєстру депортованих дітей внесли майже 20 тисяч підтверджених випадків

Міжвідомча комісія верифікувала 19 915 фактів депортації або примусового переміщення.

Станом на початок 2026 року до Реєстру відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей внесено 19 915 підтверджених фактів. Такі дані оприлюднила т.в.о. міністра юстиції України, заступниця міністра з питань європейської інтеграції Людмила Сугак під час міжнародної конференції «Justice Conference» у Києві, цитує Мін’юст.

За її словами, з початку збройної агресії РФ масові депортації та примусове переміщення українських дітей набули системного характеру та порушують норми міжнародного права. Вона наголосила, що Росія відмовляється надавати інформацію про дітей, переміщених із тимчасово окупованих територій.

Перед розглядом матеріалів Міжвідомчою комісією Міністерство юстиції проводить багаторівневу перевірку: усуває дублювання інформації, звіряє дані з різних джерел, надсилає додаткові запити та аналізує комплексні відомості. Міністерство отримало десятки тисяч записів, зокрема близько 22 500 — від Національного інформаційного бюро. У межах перевірки було направлено близько 150 додаткових запитів. За результатами перевірки лише 0,17% справ, поданих на розгляд комісії, не підтвердилися.

Серед подальших завдань — актуалізація інформації в Реєстрі, формування нових особових справ для подання на розгляд комісії, удосконалення функціоналу Реєстру та посилення співпраці з громадськими організаціями і міжнародними партнерами.

За словами Сугак, інформація міжнародних партнерів щодо депортованих і примусово переміщених дітей є важливою для України. Вона наголосила на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для припинення порушень міжнародного права та забезпечення безпечного повернення дітей до родин.

Конференція «Justice Conference» є міжнародною платформою для обговорення питань верховенства права, правосуддя та відновлення довіри до правових інституцій в умовах війни і повоєнної трансформації України. Її мета — консолідація міжнародної коаліції партнерів у ЄС і США для посилення політичного та правового тиску з метою притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва РФ і сприяння поверненню українських дітей.

Реєстр створено для системного обліку випадків депортації та примусового переміщення дітей, координації міжвідомчої взаємодії, документування злочинів, міжнародної адвокації та організації повернення дітей в Україну.

«Депортація українських дітей є одним із наймасштабніших і найбільш системних злочинів, які вчиняє РФ від початку повномасштабного вторгнення. Її мета — знищення української ідентичності через насильницьку індоктринацію та русифікацію викрадених дітей. Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і однією з ознак геноциду відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Це також прямо суперечать нормам Конвенції ООН про права дитини», – зазначили в Мін’юсті.

