  1. В Україні

До Реєстру депортованих дітей внесли майже 20 тисяч підтверджених випадків

21:13, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міжвідомча комісія верифікувала 19 915 фактів депортації або примусового переміщення.
До Реєстру депортованих дітей внесли майже 20 тисяч підтверджених випадків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на початок 2026 року до Реєстру відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей внесено 19 915 підтверджених фактів. Такі дані оприлюднила т.в.о. міністра юстиції України, заступниця міністра з питань європейської інтеграції Людмила Сугак під час міжнародної конференції «Justice Conference» у Києві, цитує Мін’юст.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, з початку збройної агресії РФ масові депортації та примусове переміщення українських дітей набули системного характеру та порушують норми міжнародного права. Вона наголосила, що Росія відмовляється надавати інформацію про дітей, переміщених із тимчасово окупованих територій.

Перед розглядом матеріалів Міжвідомчою комісією Міністерство юстиції проводить багаторівневу перевірку: усуває дублювання інформації, звіряє дані з різних джерел, надсилає додаткові запити та аналізує комплексні відомості. Міністерство отримало десятки тисяч записів, зокрема близько 22 500 — від Національного інформаційного бюро. У межах перевірки було направлено близько 150 додаткових запитів. За результатами перевірки лише 0,17% справ, поданих на розгляд комісії, не підтвердилися.

Серед подальших завдань — актуалізація інформації в Реєстрі, формування нових особових справ для подання на розгляд комісії, удосконалення функціоналу Реєстру та посилення співпраці з громадськими організаціями і міжнародними партнерами.

За словами Сугак, інформація міжнародних партнерів щодо депортованих і примусово переміщених дітей є важливою для України. Вона наголосила на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для припинення порушень міжнародного права та забезпечення безпечного повернення дітей до родин.

Конференція «Justice Conference» є міжнародною платформою для обговорення питань верховенства права, правосуддя та відновлення довіри до правових інституцій в умовах війни і повоєнної трансформації України. Її мета — консолідація міжнародної коаліції партнерів у ЄС і США для посилення політичного та правового тиску з метою притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва РФ і сприяння поверненню українських дітей.

Реєстр створено для системного обліку випадків депортації та примусового переміщення дітей, координації міжвідомчої взаємодії, документування злочинів, міжнародної адвокації та організації повернення дітей в Україну.

«Депортація українських дітей є одним із наймасштабніших і найбільш системних злочинів, які вчиняє РФ від початку повномасштабного вторгнення. Її мета — знищення української ідентичності через насильницьку індоктринацію та русифікацію викрадених дітей. Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і однією з ознак геноциду відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Це також прямо суперечать нормам Конвенції ООН про права дитини», – зазначили в Мін’юсті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія діти війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді не відновлює досудове розслідування автоматично: ККС ВС відступив від позиції минулих років

ККС наголосив: рішення про відновлення досудового розслідування належить виключно стороні обвинувачення.

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Франція закріпила таємницю консультацій корпоративних юристів: рішення Конституційної ради

Конституційна рада Франції підтвердила законність режиму конфіденційності юридичних консультацій компаній, наголосивши на необхідності ефективного судового контролю.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]