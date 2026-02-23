  1. В Украине

На восстановление энергетики в течение десяти лет потребуется $90,6 млрд

20:47, 23 февраля 2026
Потребности выросли на 34%, почти 80% средств пойдут на модернизацию генерации.
Общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора Украины на ближайшие десять лет составляет 90,6 млрд долларов. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время презентации пятой оценки ущерба и потребностей в восстановлении Украины (RDNA5).

По его словам, по сравнению с предыдущей оценкой объем необходимого финансирования вырос на 34%. С начала полномасштабной войны энергетика стала одной из главных целей российских атак. Отчет RDNA5 фиксирует масштабы разрушений и используется для планирования восстановления. Работа над оценкой продолжается с 2022 года совместно с Всемирным банком, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций.

Из общей суммы 71 млрд долларов, или почти 80%, необходимы для восстановления и модернизации генерирующих мощностей. Еще 6,4 млрд долларов предусмотрено на нужды теплового хозяйства, 5,2 млрд долларов — на газотранспортную инфраструктуру, 4,6 млрд долларов — на нефтегазовую отрасль, включая переработку.

По данным RDNA5, для быстрого восстановления энергетики в 2026 году потребуется 4,9 млрд долларов. В то же время, по словам министра, речь идет не только о восстановлении разрушенных объектов, но и о создании энергосистемы, способной обеспечить безопасность и устойчивость в долгосрочной перспективе.

«Совместно с Всемирным банком Украина начинает работу над обновленной Энергетической стратегией. Она определит новое видение развития сектора и четкую дорожную карту восстановления и модернизации», — отметил Шмыгаль.

Украина энергетика Денис Шмыгаль

