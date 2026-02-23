На відновлення енергетики протягом десяти років потрібно $90,6 млрд

Потреби зросли на 34%, майже 80% коштів підуть на модернізацію генерації.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на найближчі десять років становить 90,6 млрд доларів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час презентації п’ятої оцінки збитків і потреб у відновленні України (RDNA5).

За його словами, порівняно з попередньою оцінкою обсяг необхідного фінансування зріс на 34%. Від початку повномасштабної війни енергетика стала однією з головних цілей російських атак. Звіт RDNA5 фіксує масштаби руйнувань і використовується для планування відновлення. Робота над оцінкою триває з 2022 року спільно зі Світовий банк, Європейська Комісія та Організація Об’єднаних Націй.

Із загальної суми 71 млрд доларів, або майже 80%, необхідні для відновлення та модернізації генеруючих потужностей. Ще 6,4 млрд доларів передбачено на потреби теплового господарства, 5,2 млрд доларів — на газотранспортну інфраструктуру, 4,6 млрд доларів — на нафтогазову галузь, включно з переробкою.

За даними RDNA5, для швидкого відновлення енергетики у 2026 році потрібно 4,9 млрд доларів. Водночас, за словами міністра, йдеться не лише про відбудову зруйнованих об’єктів, а й про створення енергосистеми, здатної забезпечити безпеку та стійкість у довгостроковій перспективі.

«Разом зі Світовим банком Україна розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією. Вона визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення й модернізації», – зазначив Шмигаль.

