  1. В Украине

Национальный банк ввел в обращение три новые оборотные монеты номиналом 10 гривен: фото

22:18, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Постепенно в наличное обращение будет введено по 2 миллиона штук каждой из монет.
Национальный банк ввел в обращение три новые оборотные монеты номиналом 10 гривен: фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты из серии «Мы сильны. Мы вместе», посвященные единству государства и его регионам.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новые монеты посвящены:

  • Запорожской области — «Мы сильны. Мы вместе. Запорожская область»;
  • Харьковской области — «Мы сильны. Мы вместе. Харьковская область»;
  • Херсонской области — «Мы сильны. Мы вместе. Херсонская область».

Председатель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что серия была начата в прошлом году с целью продемонстрировать единство Украины и стойкость ее регионов. По его словам, новые монеты посвящены прифронтовым областям, которые ежедневно подвергаются вражеским ударам.

Дизайн монет

Номинал каждой монеты — 10 гривен. Аверс идентичен оборотным монетам номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета.

Тираж и обращение

Постепенно в наличное обращение будет введено по 2 миллиона штук каждой из монет.

Часть тиража будет сформирована в специально оформленные роллы по 25 монет. Тираж каждого вида роллов составит 15 тысяч штук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]