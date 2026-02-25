Национальный банк ввел в обращение три новые оборотные монеты номиналом 10 гривен: фото

Постепенно в наличное обращение будет введено по 2 миллиона штук каждой из монет.

Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты из серии «Мы сильны. Мы вместе», посвященные единству государства и его регионам.

Новые монеты посвящены:

Запорожской области — «Мы сильны. Мы вместе. Запорожская область»;

Харьковской области — «Мы сильны. Мы вместе. Харьковская область»;

Херсонской области — «Мы сильны. Мы вместе. Херсонская область».

Председатель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что серия была начата в прошлом году с целью продемонстрировать единство Украины и стойкость ее регионов. По его словам, новые монеты посвящены прифронтовым областям, которые ежедневно подвергаются вражеским ударам.

Дизайн монет

Номинал каждой монеты — 10 гривен. Аверс идентичен оборотным монетам номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета.

Тираж и обращение

Часть тиража будет сформирована в специально оформленные роллы по 25 монет. Тираж каждого вида роллов составит 15 тысяч штук.

