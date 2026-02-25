Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За последние месяцы украинские суды усилили практику привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям: от жестоких убийств гражданских лиц и военнопленных до отказа соблюдать международно-правовые обязательства по обращению с военнопленными. Украинские суды различных инстанций системно выносят обвинительные приговоры в отношении военнослужащих государства-агрессора за нарушение законов и обычаев войны, умышленные убийства гражданских лиц и военнопленных, жестокое обращение с населением.

Эти процессы формируют устойчивую судебную практику и мощную аргументационную и доказательственную базу для будущих международных трибуналов и национальных юрисдикций.

Новые ключевые решения украинских судов

1. Решение Шевченковского районного суда г. Киева от 24 февраля 2026 года.

Суд в порядке специального судебного производства (in absentia) признал российскую рок-певицу, музыканта и актрису Ч. виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1, ч. 3 ст. 110 УК Украины), незаконном пересечении государственной границы (ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 УК Украины), надругательстве над Государственным Флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины), публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины) и оправдании вооружённой агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Суд установил, что с 2014 года осужденная публично поддерживала агрессию РФ, призывала к изменению границ государственной границы Украины, незаконно посещала временно оккупированные территории и распространяла пропагандистские материалы через медиа и социальные сети.

По совокупности преступлений (ст. 70 УК Украины) назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, срок отбывания — с момента фактического задержания.

Значение: решение демонстрирует практику привлечения к уголовной ответственности не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и публичных лиц, которые информационно и идеологически поддерживают вооружённую агрессию против Украины.

2. Решение Шевченковского районного суда г. Киева от 20 февраля 2026 года.

20 февраля 2026 года Шевченковский районный суд г. Киева признал военнослужащего ВС РФ В.И. виновным в расстреле двух украинских военнопленных, которые сложили оружие и не оказывали сопротивления (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины), и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд частично удовлетворил гражданский иск, взыскав с Российской Федерации и осужденного 50 млн грн морального вреда в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего военнослужащего.

Значение: суд применил наиболее строгую санкцию за военное преступление, сопряженное с умышленным убийством, закрепив стандарт: казнь военнопленных является одним из наиболее тяжких международных преступлений.

3. Решение Хаджибейского районного суда г. Одессы от 6 января 2026 года, уголовное производство № 521/14869/23.

Приговор в уголовном производстве, рассмотренном в порядке специального судебного производства (in absentia), по обвинению сотрудника ФСБ РФ.

Суд признал сотрудника ФСБ виновным в совершении военного преступления, установив, что во время временной оккупации г. Херсона он организовывал поиск и идентификацию украинских военнослужащих, правоохранителей и лиц, связанных с органами власти, с целью их вербовки или физического устранения, отдавал приказы на незаконные задержания гражданских лиц, применение к ним пыток и истязаний, жестокое обращение, а также организовывал нападения на гражданских лиц, незаконные обыски жилья и похищение частного имущества без военной необходимости, что квалифицировано по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Значение: отсутствие активных боевых действий в конкретном месте не освобождает оккупационные силы от обязанности соблюдать нормы международного гуманитарного права.

4. Решение Тростянецкого районного суда Сумской области от 23 декабря 2025 года.

Во время оккупации г. Тростянец российские военнослужащие незаконно задержали четырех гражданских лиц, которых несколько дней удерживали в подвалах в нечеловеческих условиях с применением физического насилия и психологического давления, а также похитили два ноутбука из помещения предприятия, причинив имущественный ущерб.

Пять военнослужащих РФ осуждены по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Каждому назначено 10 лет лишения свободы.

Значение: суд подтвердил возможность привлечения к ответственности группы лиц, действовавших совместно, без необходимости доказывать индивидуальное применение насилия каждым.

5. Решение суда от 10 декабря 2025 года

Суд вынес приговор по обвинению гражданина Российской Федерации в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Судебное разбирательство осуществлялось в порядке in absentia.

Гражданин РФ Ш. осужден за жестокое обращение с гражданским населением и иные нарушения законов и обычаев войны.

Значение: решение демонстрирует, что незаконные задержания гражданских лиц во время оккупации квалифицируются именно как военное преступление.

Что формирует новое качество судебной практики

Консолидация вокруг ст. 438 УК Украины

Суды последовательно используют ст. 438 УК Украины как базовую норму для квалификации военных преступлений. Усиление строгости санкций

В 2025–2026 годах увеличивается количество приговоров с пожизненным лишением свободы и сроками свыше 10 лет. Допустимость заочного осуждения

Суды активно применяют процедуры in absentia.

Процедура «in absentia» — это специальная процедура уголовного производства (досудебного расследования и судебного разбирательства) в отсутствие обвиняемого, введенная Законом Украины от 7 октября 2014 года № 1689-VII; об этом сообщил судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Николай Мазур, подчеркнув необходимость баланса между эффективностью производства и правом обвиняемого на справедливый суд.

Формирование устойчивой национальной судебной практики

Каждый обвинительный приговор усиливает позиции Украины в международных судебных институциях.

Вывод

Украинские суды в 2025–2026 годах фактически перешли к институциональной модели военного правосудия. Приговоры по ст. 438 УК Украины приобрели системный характер. Это означает, что государство формирует собственный массив доказательств и правовых позиций, который:

делает невозможной амнистию военных преступлений;

усиливает позиции Украины в международных судах;

фиксирует персональную ответственность каждого исполнителя преступлений.

Правосудие по военным преступлениям в Украине перестает быть символическим — оно становится практическим, жестким и необратимым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.