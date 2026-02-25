  1. В Украине

На Закарпатье мужчина пытался вывезти за границу 124-летнюю книгу, изданную в Киеве — фото

23:30, 25 февраля 2026
Это сборник упражнений для пианистов, изданный в столице в начале ХХ века.
На таможенном посту «Астей» Закарпатской таможни должностные лица управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил остановили незаконный вывоз старопечатного издания в Евросоюз. Речь идет об издании 1902 года, напечатанном в Киеве.

По данным Закарпатской таможни, 49-летний житель Днепра направлялся в Венгрию на автомобиле TOYOTA C-HR HYBRID и выбрал «зеленый коридор», устно заявив о перемещении исключительно личных вещей. Такой способ прохождения контроля подтверждает отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию или имеющих ограничения на вывоз за пределы Украины.

Во время дополнительного осмотра автомобиль направили на специальную площадку. В салоне транспортного средства, в дорожной сумке среди личных вещей, таможенники обнаружили старинную книгу «Пианист-Виртуоз в 60 упражнениях К.Л. Ганона» (1902, Киев), автор — Леон Идзиковский.

Водитель пояснил, что книга якобы принадлежит его супруге, и заверил, что не знал о необходимости получения разрешения на ее вывоз.

В таможне напоминают: для перемещения за границу печатных изданий, изданных до 1945 года, требуется разрешение Государственной службы контроля. В связи с этим в отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Материалы дела передадут в суд.

Книгу временно изъяли. Ее историческую и культурную ценность определит эксперт.

Леон Идзиковский — известный книгоиздатель, уроженец Кракова из украинско-польской семьи. В 1858 году он основал в Киеве на Крещатике «Книжково-музыкальный магазин», который поставлял на отечественный книжный рынок новые издания берлинских, варшавских, краковских, львовских и парижских издательств. В 1918 году книжный магазин был сожжен большевиками.

Закарпатье пересечение границы

