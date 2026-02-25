  1. В Украине

Вся комната в валюте: в Винницкой области мать с сыном наладили схему по «продаже» группы инвалидности, фото

25 февраля 2026
Двух врачей задержали во время получения 3000 долларов взятки и изъяли во время обысков более 200 тысяч долларов, сотни тысяч гривен и евро наличными.
В Винницкой области правоохранители разоблачили схему с оформлением фиктивной инвалидности – о подозрении сообщено двум врачам. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, осенью 2025 года мать и сын 47 и 27 лет, которые работают врачами в разных отделениях одного коммунального медучреждения в Винницком районе, предложили мужчине за 3000 долларов установление ему III группы инвалидности сроком на год.

Для того чтобы незаконная процедура выглядела правдоподобно, фигуранты оформили «пациенту» фиктивное стационарное лечение в отделении, где работал один из них, а также ряд обследований.

Когда пакет медицинской документации был готов к передаче экспертам по оцениванию повседневного функционирования лица, «клиент» должен был рассчитаться за «услугу».

После передачи обусловленной суммы взятки сообщников задержали правоохранители, а денежные средства изъяли.

В целом в ходе санкционированных обысков в рамках уголовного производства выявлено и изъято более 200 тыс. долларов, 350 тыс. гривен и более 1700 евро наличными.

Продолжаются следственные действия для установления происхождения средств и других лиц, вероятно причастных к совершению преступления.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры следователи следственного управления ГУНП сообщили врачам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения об установлении инвалидности, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Подготовлены ходатайства в суд о применении к подозреваемым мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Национальная полиция полиция Винница

