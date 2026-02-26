  1. В Украине

Конкурс в БЭБ: обнародован перечень тестовых заданий для определения уровня знаний законодательства

12:25, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Также опубликованы образцы тестов для оценки общих способностей — вербальных, абстрактно-логических и математических.
Конкурс в БЭБ: обнародован перечень тестовых заданий для определения уровня знаний законодательства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Бюро экономической безопасности начало первый конкурс в рамках перезагрузки органа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Впоследствии Бюро экономической безопасности Украины обнародовало перечень тестовых заданий для определения уровня знаний законодательства Украины кандидатами на вакантные должности с вариантами ответов без указания правильных. Также опубликованы образцы тестов для оценки общих способностей — вербальные, абстрактно-логические и математические.

Соответствующее решение принято приказом Бюро экономической безопасности Украины от 24 февраля 2026 года № 74, подписанным директором Александром Цивинским, в соответствии с Законом Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» и Положением о кадровых комиссиях по проведению конкурсного отбора.

«Обнародование тестовых материалов является частью внедрения современных и прозрачных подходов к отбору персонала, направленных на профессионализм, добросовестность и открытость. Это обеспечивает равные условия для всех кандидатов и способствует повышению доверия к кадровым процедурам и результатам конкурсов», — добавили в БЭБ.

   

Напомним, что директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский подписал приказ, которым официально утвержден Порядок организации и проведение единовременной аттестации работников БЭБ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону

Ходатайство о продлении отстранения возвращено без рассмотрения.

Украденное зерно: ВАКС о масштабных злоупотреблениях на полях Черниговщины

Суд установил факты незаконного завладения урожаем на государственном предприятии.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

Работодателей обяжут учитывать пожелания работников с инвалидностью при трудоустройстве

Комитет поддержал законопроект о механизме разумного приспособления для лиц с инвалидностью.

Оружие для самозащиты и запрет на двойной учет рецидива: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал обзор практики за январь 2026 года, где поставил точку в спорах о фиксации обысков, квалификации госизмены и судьбе пособников без исполнителей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]