Конкурс в БЭБ: обнародован перечень тестовых заданий для определения уровня знаний законодательства

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Бюро экономической безопасности начало первый конкурс в рамках перезагрузки органа.

Впоследствии Бюро экономической безопасности Украины обнародовало перечень тестовых заданий для определения уровня знаний законодательства Украины кандидатами на вакантные должности с вариантами ответов без указания правильных. Также опубликованы образцы тестов для оценки общих способностей — вербальные, абстрактно-логические и математические.

Соответствующее решение принято приказом Бюро экономической безопасности Украины от 24 февраля 2026 года № 74, подписанным директором Александром Цивинским, в соответствии с Законом Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» и Положением о кадровых комиссиях по проведению конкурсного отбора.

«Обнародование тестовых материалов является частью внедрения современных и прозрачных подходов к отбору персонала, направленных на профессионализм, добросовестность и открытость. Это обеспечивает равные условия для всех кандидатов и способствует повышению доверия к кадровым процедурам и результатам конкурсов», — добавили в БЭБ.

Напомним, что директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский подписал приказ, которым официально утвержден Порядок организации и проведение единовременной аттестации работников БЭБ.

