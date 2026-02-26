Конкурс до БЕБ: оприлюднили перелік тестових завдань для визначення рівня знань законодавства

Також оприлюднили зразки тестів для оцінювання загальних здібностей - вербальні, абстрактно-логічні та математичні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Бюро економічної безпеки розпочало перший конкурс у межах перезавантаження органу.

Згодом Бюро економічної безпеки України оприлюднило перелік тестових завдань для визначення рівня знань законодавства України кандидатів на вакантні посади з варіантами відповідей без зазначення правильних. Також зразки тестів для оцінювання загальних здібностей - вербальні, абстрактно-логічні та математичні.

Відповідне рішення ухвалено наказом Бюро економічної безпеки України від 24 лютого 2026 року № 74, підписаним Директором Олександром Цивінським, відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» та Положення про кадрові комісії з проведення конкурсного відбору.

«Оприлюднення тестових матеріалів є частиною впровадження сучасних і прозорих підходів до добору персоналу, спрямованих на професійність, доброчесність та відкритість. Це забезпечує рівні умови для всіх кандидатів і сприяє підвищенню довіри до кадрових процедур та результатів конкурсів», - додали у БЕБ.

Нагадаємо, що директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський підписав наказ, яким офіційно затверджено Порядок організації та проведення одноразової атестації працівників БЕБ.

