  1. В Україні

Бюро економічної безпеки оголосило перший конкурс за новими правилами

11:10, 24 лютого 2026
Конкурс проводиться одночасно з атестацією працівників для формування оновленого професійного складу Бюро.
Бюро економічної безпеки розпочало перший конкурс у межах перезавантаження органу.

Оголошено набір на 20 вакантних посад аналітиків у центральному апараті БЕБ, зокрема в Департаменті аналізу інформації та управління ризиками.

Умови проведення конкурсного відбору затверджені наказом БЕБ від 23 лютого 2026 року № 71.

Як подати документи

Подання документів здійснюється виключно в електронному форматі через Портал вакансій БЕБ із авторизацією через систему ID.GOV.UA.

Кінцевий термін подання документів — до 18:00 9 березня 2026 року.

Що відомо про конкурс

Інформація про етапи конкурсу та список кандидатів, допущених до участі, публікуватиметься на офіційному вебсайті БЕБ.

У Бюро зазначають, що конкурс проводиться одночасно з атестацією чинних працівників та має на меті формування оновленого, професійного складу органу.

Нагадаємо, що директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський підписав наказ, яким офіційно затверджено Порядок організації та проведення одноразової атестації працівників БЕБ.

