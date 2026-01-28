Атестація працівників БЕБ офіційно стартувала – етапи, критерії та прозорість оцінювання

Процедура включає два етапи, тестування на знання законодавства, співбесіди та публікацію результатів для підвищення довіри до органу.

Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський підписав наказ, яким офіційно затверджено Порядок організації та проведення одноразової атестації працівників БЕБ.

Документ визначає процедуру проведення атестації, критерії та методику оцінювання доброчесності й професійної компетентності працівників Бюро.

Атестація проводиться відповідно до Закону України від 20 червня 2024 року № 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України».

Процедура включає консультації з членами атестаційних комісій та здійснюється з метою комплексного реформування БЕБ, підвищення рівня довіри та забезпечення прозорості роботи органу.

Загальні положення

Атестація є обмеженим у часі заходом та складається з двох етапів:

Атестація керівників структурних підрозділів центрального апарату БЕБ, керівників територіальних управлінь та їхніх заступників. Атестація інших працівників, які підлягають оцінюванню.

У Порядку визначено ключові терміни, зокрема:

Ділові стосунки — взаємодія в межах підпорядкування чи спільної роботи;

Конфлікт інтересів — ситуація, що може вплинути на об’єктивність рішень;

Обґрунтований сумнів — ступінь сумніву на основі достовірних фактів щодо відповідності учасника критеріям;

Рівень життя та спосіб життя — показники матеріального стану та моральних цінностей працівника.

Формування та повноваження атестаційної комісії

Директор БЕБ визначає наказом склад атестаційної комісії, її голови та секретаря.

Повноваження комісії включають:

Проведення оцінювання та співбесід;

Опрацювання результатів тестувань;

Прийняття рішень щодо успішності або неуспішності проходження атестації.

Члени комісії зобов’язані дотримуватися принципів неупередженості, законності та конфіденційності, не розголошувати інформацію про учасників та уникати конфліктів інтересів.

Повноваження члена комісії можуть припинятися у разі:

Закінчення діяльності комісії;

Подання заяви про відставку;

Несумлінного виконання обов’язків;

Судового рішення, визнання недієздатним або смерті.

Процедура подання заяв та участі в атестації

Працівники БЕБ, які підлягають атестації, повинні подати письмову заяву про згоду або відмову на офіційну електронну адресу БЕБ із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Наслідки відсутності заяви:

Неподання заяви у встановлений строк є підставою для припинення трудових відносин (звільнення).

Працівники, які подали заяву про згоду, вважаються учасниками атестації.

Етапи атестації та методи оцінювання

Атестація проводиться з дотриманням принципів недискримінації і включає:

Тестування на знання законодавства України; Тестування на загальні здібності; Співбесіди для оцінювання доброчесності та професійної компетентності.

Для осіб з інвалідністю передбачаються розумні пристосування (адаптовані формати, допоміжні засоби).

Результати тестування публікуються не пізніше ніж за 48 годин до співбесіди, а результати співбесіди — наступного робочого дня після її проведення.

Правила участі та обмеження

Під час атестації учасникам забороняється:

Використовувати електронні пристрої, друковані матеріали або інші засоби для отримання переваги;

Спілкуватися між собою або заважати іншим;

Псувати обладнання;

Виходити з приміщення без дозволу комісії;

Проявляти неповагу до членів комісії.

Порушення правил фіксується актом, який підписують не менше двох членів комісії, і може призвести до неуспішного проходження атестації.

Графік, повідомлення та контроль

Графіки тестувань та співбесід оприлюднюються на вебсайті БЕБ не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення етапу.

Усі учасники мають обов’язково з’явитися особисто та пред’явити паспорт або службове посвідчення.

У разі поважних причин неявки допускається перенесення етапу атестації до трьох разів з підтвердженням документами (хвороба, смерть близьких, форс-мажор).

Прозорість та участь медіа

Під час атестації можуть бути присутні акредитовані журналісти, але без відео- та аудіозапису.

Для забезпечення конфіденційності комісія може обмежити доступ медіа до окремих етапів.

Онлайн-трансляція співбесід можлива за письмовою згодою учасника.

Контроль та звітність

Атестаційна комісія надає щотижневу електронну інформацію про проведену роботу.

Рішення про початок та завершення атестації, її результати та припинення повноважень членів комісії ухвалює Директор БЕБ.

Будь-яке втручання в роботу комісії заборонене та фіксується письмово.

