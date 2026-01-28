  1. В Украине

Аттестация сотрудников БЭБ официально стартовала – этапы, критерии и прозрачность оценки

08:00, 28 января 2026
Процедура включает два этапа, тестирование на знание законодательства, собеседования и публикацию результатов для повышения доверия к органу.
Аттестация сотрудников БЭБ официально стартовала – этапы, критерии и прозрачность оценки
Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский подписал приказ, которым официально утвержден Порядок организации и проведения одноразовой аттестации работников БЭБ.

Документ определяет процедуру проведения аттестации, критерии и методику оценки добропорядочности и профессиональной компетентности работников Бюро.

Аттестация проводится в соответствии с Законом Украины от 20 июня 2024 года № 3840-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования работы Бюро экономической безопасности Украины».

Процедура включает консультации с членами аттестационных комиссий и осуществляется с целью комплексного реформирования БЭБ, повышения уровня доверия и обеспечения прозрачности работы органа.

Общие положения

Аттестация является ограниченным во времени мероприятием и состоит из двух этапов:

  1. Аттестация руководителей структурных подразделений центрального аппарата БЭБ, руководителей территориальных управлений и их заместителей.
  2. Аттестация других работников, подлежащих оценке.

В Порядке определены ключевые термины, в частности:

  • Деловые отношения — взаимодействие в рамках подчинения или совместной работы;
  • Конфликт интересов — ситуация, которая может повлиять на объективность решений;
  • Обоснованное сомнение — степень сомнения на основе достоверных фактов относительно соответствия участника критериям;
  • Уровень жизни и образ жизни — показатели материального положения и моральных ценностей работника.

Формирование и полномочия аттестационной комиссии

Директор БЭБ определяет приказом состав аттестационной комиссии, ее председателя и секретаря.

Полномочия комиссии включают:

  • Проведение оценки и собеседований;
  • Обработка результатов тестирования;
  • Принятие решений об успешности или неуспешности прохождения аттестации.

Члены комиссии обязаны соблюдать принципы беспристрастности, законности и конфиденциальности, не разглашать информацию об участниках и избегать конфликтов интересов.

Полномочия члена комиссии могут быть прекращены в случае:

  • Завершения деятельности комиссии;
  • Подачи заявления об отставке;
  • Недобросовестного выполнения обязанностей;
  • Судебного решения, признания недееспособным или смерти.

Процедура подачи заявлений и участия в аттестации

Работники БЭБ, подлежащие аттестации, должны подать письменное заявление о согласии или отказе на официальный электронный адрес БЭБ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Последствия отсутствия заявления:

  • Непредставление заявления в установленный срок является основанием для прекращения трудовых отношений (увольнения).
  • Работники, подавшие заявление о согласии, считаются участниками аттестации.

Этапы аттестации и методы оценки

Аттестация проводится с соблюдением принципов недискриминации и включает:

  1. Тестирование на знание законодательства Украины;
  2. Тестирование на общие способности;
  3. Собеседования для оценки добропорядочности и профессиональной компетентности.

Для лиц с инвалидностью предусматриваются разумные приспособления (адаптированные форматы, вспомогательные средства).

Результаты тестирования публикуются не позднее чем за 48 часов до собеседования, а результаты собеседования — на следующий рабочий день после его проведения.

Правила участия и ограничения

Во время аттестации участникам запрещается:

  • Использовать электронные устройства, печатные материалы или другие средства для получения преимущества;
  • Общаться между собой или мешать другим;
  • Портить оборудование;
  • Выходить из помещения без разрешения комиссии;
  • Проявлять неуважение к членам комиссии.

Нарушение правил фиксируется актом, который подписывают не менее двух членов комиссии, и может привести к неуспешному прохождению аттестации.

График, уведомления и контроль

  • Графики тестирований и собеседований публикуются на веб-сайте БЭБ не позднее чем за 10 календарных дней до проведения этапа.
  • Все участники должны обязательно явиться лично и предъявить паспорт или служебное удостоверение.
  • В случае уважительных причин неявки допускается перенос этапа аттестации до трех раз с подтверждением документами (болезнь, смерть близких, форс-мажор).

Прозрачность и участие СМИ

  • Во время аттестации могут присутствовать аккредитованные журналисты, но без видео- и аудиозаписи.
  • Для обеспечения конфиденциальности комиссия может ограничить доступ СМИ к отдельным этапам.
  • Онлайн-трансляция собеседований возможна с письменного согласия участника.

Контроль и отчетность

  • Аттестационная комиссия предоставляет еженедельную электронную информацию о проделанной работе.
  • Решение о начале и завершении аттестации, ее результатах и прекращении полномочий членов комиссии принимает директор БЭБ.
  • Любое вмешательство в работу комиссии запрещено и фиксируется в письменной форме.

