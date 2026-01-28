Аттестация сотрудников БЭБ официально стартовала – этапы, критерии и прозрачность оценки

Процедура включает два этапа, тестирование на знание законодательства, собеседования и публикацию результатов для повышения доверия к органу.

Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский подписал приказ, которым официально утвержден Порядок организации и проведения одноразовой аттестации работников БЭБ.

Документ определяет процедуру проведения аттестации, критерии и методику оценки добропорядочности и профессиональной компетентности работников Бюро.

Аттестация проводится в соответствии с Законом Украины от 20 июня 2024 года № 3840-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования работы Бюро экономической безопасности Украины».

Процедура включает консультации с членами аттестационных комиссий и осуществляется с целью комплексного реформирования БЭБ, повышения уровня доверия и обеспечения прозрачности работы органа.

Общие положения

Аттестация является ограниченным во времени мероприятием и состоит из двух этапов:

Аттестация руководителей структурных подразделений центрального аппарата БЭБ, руководителей территориальных управлений и их заместителей. Аттестация других работников, подлежащих оценке.

В Порядке определены ключевые термины, в частности:

Деловые отношения — взаимодействие в рамках подчинения или совместной работы;

Конфликт интересов — ситуация, которая может повлиять на объективность решений;

Обоснованное сомнение — степень сомнения на основе достоверных фактов относительно соответствия участника критериям;

Уровень жизни и образ жизни — показатели материального положения и моральных ценностей работника.

Формирование и полномочия аттестационной комиссии

Директор БЭБ определяет приказом состав аттестационной комиссии, ее председателя и секретаря.

Полномочия комиссии включают:

Проведение оценки и собеседований;

Обработка результатов тестирования;

Принятие решений об успешности или неуспешности прохождения аттестации.

Члены комиссии обязаны соблюдать принципы беспристрастности, законности и конфиденциальности, не разглашать информацию об участниках и избегать конфликтов интересов.

Полномочия члена комиссии могут быть прекращены в случае:

Завершения деятельности комиссии;

Подачи заявления об отставке;

Недобросовестного выполнения обязанностей;

Судебного решения, признания недееспособным или смерти.

Процедура подачи заявлений и участия в аттестации

Работники БЭБ, подлежащие аттестации, должны подать письменное заявление о согласии или отказе на официальный электронный адрес БЭБ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Последствия отсутствия заявления:

Непредставление заявления в установленный срок является основанием для прекращения трудовых отношений (увольнения).

Работники, подавшие заявление о согласии, считаются участниками аттестации.

Этапы аттестации и методы оценки

Аттестация проводится с соблюдением принципов недискриминации и включает:

Тестирование на знание законодательства Украины; Тестирование на общие способности; Собеседования для оценки добропорядочности и профессиональной компетентности.

Для лиц с инвалидностью предусматриваются разумные приспособления (адаптированные форматы, вспомогательные средства).

Результаты тестирования публикуются не позднее чем за 48 часов до собеседования, а результаты собеседования — на следующий рабочий день после его проведения.

Правила участия и ограничения

Во время аттестации участникам запрещается:

Использовать электронные устройства, печатные материалы или другие средства для получения преимущества;

Общаться между собой или мешать другим;

Портить оборудование;

Выходить из помещения без разрешения комиссии;

Проявлять неуважение к членам комиссии.

Нарушение правил фиксируется актом, который подписывают не менее двух членов комиссии, и может привести к неуспешному прохождению аттестации.

График, уведомления и контроль

Графики тестирований и собеседований публикуются на веб-сайте БЭБ не позднее чем за 10 календарных дней до проведения этапа.

Все участники должны обязательно явиться лично и предъявить паспорт или служебное удостоверение.

В случае уважительных причин неявки допускается перенос этапа аттестации до трех раз с подтверждением документами (болезнь, смерть близких, форс-мажор).

Прозрачность и участие СМИ

Во время аттестации могут присутствовать аккредитованные журналисты, но без видео- и аудиозаписи.

Для обеспечения конфиденциальности комиссия может ограничить доступ СМИ к отдельным этапам.

Онлайн-трансляция собеседований возможна с письменного согласия участника.

Контроль и отчетность

Аттестационная комиссия предоставляет еженедельную электронную информацию о проделанной работе.

Решение о начале и завершении аттестации, ее результатах и прекращении полномочий членов комиссии принимает директор БЭБ.

Любое вмешательство в работу комиссии запрещено и фиксируется в письменной форме.

