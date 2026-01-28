Аттестация сотрудников БЭБ официально стартовала – этапы, критерии и прозрачность оценки
Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский подписал приказ, которым официально утвержден Порядок организации и проведения одноразовой аттестации работников БЭБ.
Документ определяет процедуру проведения аттестации, критерии и методику оценки добропорядочности и профессиональной компетентности работников Бюро.
Аттестация проводится в соответствии с Законом Украины от 20 июня 2024 года № 3840-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования работы Бюро экономической безопасности Украины».
Процедура включает консультации с членами аттестационных комиссий и осуществляется с целью комплексного реформирования БЭБ, повышения уровня доверия и обеспечения прозрачности работы органа.
Общие положения
Аттестация является ограниченным во времени мероприятием и состоит из двух этапов:
- Аттестация руководителей структурных подразделений центрального аппарата БЭБ, руководителей территориальных управлений и их заместителей.
- Аттестация других работников, подлежащих оценке.
В Порядке определены ключевые термины, в частности:
- Деловые отношения — взаимодействие в рамках подчинения или совместной работы;
- Конфликт интересов — ситуация, которая может повлиять на объективность решений;
- Обоснованное сомнение — степень сомнения на основе достоверных фактов относительно соответствия участника критериям;
- Уровень жизни и образ жизни — показатели материального положения и моральных ценностей работника.
Формирование и полномочия аттестационной комиссии
Директор БЭБ определяет приказом состав аттестационной комиссии, ее председателя и секретаря.
Полномочия комиссии включают:
- Проведение оценки и собеседований;
- Обработка результатов тестирования;
- Принятие решений об успешности или неуспешности прохождения аттестации.
Члены комиссии обязаны соблюдать принципы беспристрастности, законности и конфиденциальности, не разглашать информацию об участниках и избегать конфликтов интересов.
Полномочия члена комиссии могут быть прекращены в случае:
- Завершения деятельности комиссии;
- Подачи заявления об отставке;
- Недобросовестного выполнения обязанностей;
- Судебного решения, признания недееспособным или смерти.
Процедура подачи заявлений и участия в аттестации
Работники БЭБ, подлежащие аттестации, должны подать письменное заявление о согласии или отказе на официальный электронный адрес БЭБ с использованием квалифицированной электронной подписи.
Последствия отсутствия заявления:
- Непредставление заявления в установленный срок является основанием для прекращения трудовых отношений (увольнения).
- Работники, подавшие заявление о согласии, считаются участниками аттестации.
Этапы аттестации и методы оценки
Аттестация проводится с соблюдением принципов недискриминации и включает:
- Тестирование на знание законодательства Украины;
- Тестирование на общие способности;
- Собеседования для оценки добропорядочности и профессиональной компетентности.
Для лиц с инвалидностью предусматриваются разумные приспособления (адаптированные форматы, вспомогательные средства).
Результаты тестирования публикуются не позднее чем за 48 часов до собеседования, а результаты собеседования — на следующий рабочий день после его проведения.
Правила участия и ограничения
Во время аттестации участникам запрещается:
- Использовать электронные устройства, печатные материалы или другие средства для получения преимущества;
- Общаться между собой или мешать другим;
- Портить оборудование;
- Выходить из помещения без разрешения комиссии;
- Проявлять неуважение к членам комиссии.
Нарушение правил фиксируется актом, который подписывают не менее двух членов комиссии, и может привести к неуспешному прохождению аттестации.
График, уведомления и контроль
- Графики тестирований и собеседований публикуются на веб-сайте БЭБ не позднее чем за 10 календарных дней до проведения этапа.
- Все участники должны обязательно явиться лично и предъявить паспорт или служебное удостоверение.
- В случае уважительных причин неявки допускается перенос этапа аттестации до трех раз с подтверждением документами (болезнь, смерть близких, форс-мажор).
Прозрачность и участие СМИ
- Во время аттестации могут присутствовать аккредитованные журналисты, но без видео- и аудиозаписи.
- Для обеспечения конфиденциальности комиссия может ограничить доступ СМИ к отдельным этапам.
- Онлайн-трансляция собеседований возможна с письменного согласия участника.
Контроль и отчетность
- Аттестационная комиссия предоставляет еженедельную электронную информацию о проделанной работе.
- Решение о начале и завершении аттестации, ее результатах и прекращении полномочий членов комиссии принимает директор БЭБ.
- Любое вмешательство в работу комиссии запрещено и фиксируется в письменной форме.
