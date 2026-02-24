Бюро экономической безопасности объявило первый конкурс по новым правилам

Конкурс проводится одновременно с аттестацией работников по формированию обновленного профессионального состава Бюро.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бюро экономической безопасности начало первый конкурс в рамках перезагрузки органа.

Объявлен набор на 20 вакантных должностей аналитиков в центральном аппарате БЭБ, в частности в Департаменте анализа информации и управления рисками.

Условия проведения конкурсного отбора утверждены приказом БЭБ от 23 февраля 2026 года № 71.

Как подать документы

Подача документов осуществляется исключительно в электронном формате через Портал вакансий БЭБ с авторизацией через систему ID.GOV.UA.

Конечный срок подачи документов — до 18:00 9 марта 2026 года.

Что известно о конкурсе

Информация об этапах конкурса и список кандидатов, допущенных к участию, будет публиковаться на официальном вебсайте БЭБ.

В Бюро отмечают, что конкурс проводится одновременно с аттестацией действующих сотрудников и направлен на формирование обновленного, профессионального состава органа.

Напомним, что директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский подписал приказ, которым официально утвержден Порядок организации и проведение единовременной аттестации работников БЭБ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.