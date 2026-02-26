В Украину вернули еще 1000 тел погибших в рамках репатриационных мероприятий

Начаты процедуры идентификации репатриированных останков.

26 февраля в Украину вернули еще 1000 тел (останков) погибших, которые по предварительной информации российской стороны могут принадлежать украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнослужащими.

Репатриационные мероприятия прошли в рамках соответствующих договоренностей. В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями проведут необходимые процедуры для идентификации погибших.

«Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины», – отметили в Координационном штабе.

Содействие в проведении репатриации оказал Международный комитет Красного Креста.

Перевозку репатриированных тел в определенные государственные специализированные учреждения обеспечивает Объединенный центр обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины. Центр организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД, судебно-медицинской экспертизы Минздрава, а также координирует взаимодействие с подразделениями гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

