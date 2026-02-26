  1. В Україні

В Україну повернули ще 1000 тіл загиблих в межах репатріаційних заходів

15:06, 26 лютого 2026
Розпочато процедури ідентифікації репатрійованих останків.
26 лютого до України повернули ще 1000 тіл (останків) загиблих, які за попередньою інформацією російської сторони можуть належати українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовослужбовцями.

Репатріаційні заходи відбулися в межах відповідних домовленостей. Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами проведуть необхідні процедури для ідентифікації загиблих.

«Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України», – зазначили в Координаційному штабі.

Сприяння у проведенні репатріації надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ забезпечує Об’єднаний центр забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України. Центр організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС, судово-медичної експертизи МОЗ, а також координує взаємодію з підрозділами цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

