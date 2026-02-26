Пострадавшим от весенних паводков введут выплаты – Свириденко

Кабмин поручил сформировать резервы техники и топлива из-за риска паводков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм поддержки населения и общин в случае подтоплений во время весенних паводков. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность – прежде всего для этих регионов. Более сложная ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области», — отметила Свириденко, уточнив, что во всех областях функционируют ситуационные центры, налажен постоянный обмен информацией между областными военными администрациями и ГСЧС, а также обеспечен круглосуточный мониторинг гидрологической ситуации.

Кроме того, по ее словам, ГСЧС и главам ОГА поручено сформировать резервы необходимой техники, топлива и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий подтоплений.

Отдельно правительство готовит механизм поддержки пострадавших. Планируется создание Комиссии по ликвидации последствий наводнений, оказанию помощи пострадавшим, выплате денежной помощи, в частности на оздоровление детей, а также дополнительной поддержки уязвимых групп населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.