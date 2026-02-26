Постраждалим від весняних паводків запровадять виплати – Свириденко

Кабмін доручив сформувати резерви техніки та пального через ризик паводків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України розробляє механізм підтримки населення та громад у разі підтоплень під час весняних паводків. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками наради з підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині», – зазначила Свириденко, уточнивши, що в усіх областях функціонують ситуаційні центри, налагоджено постійний обмін інформацією між обласними військовими адміністраціями та ДСНС, а також забезпечено цілодобовий моніторинг гідрологічної ситуації.

Крім того, за її словами, ДСНС та головам ОВА доручено сформувати резерви необхідної техніки, пального й обладнання для оперативного реагування та ліквідації можливих наслідків підтоплень.

Окремо уряд готує механізм підтримки постраждалих. Планується створення Комісії з ліквідації наслідків паводків, надання допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, а також додаткової підтримки вразливих груп населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.