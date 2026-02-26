  1. В Україні

Постраждалим від весняних паводків запровадять виплати – Свириденко

15:42, 26 лютого 2026
Кабмін доручив сформувати резерви техніки та пального через ризик паводків.
Кабінет Міністрів України розробляє механізм підтримки населення та громад у разі підтоплень під час весняних паводків. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками наради з підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині», – зазначила Свириденко, уточнивши, що в усіх областях функціонують ситуаційні центри, налагоджено постійний обмін інформацією між обласними військовими адміністраціями та ДСНС, а також забезпечено цілодобовий моніторинг гідрологічної ситуації.

Крім того, за її словами, ДСНС та головам ОВА доручено сформувати резерви необхідної техніки, пального й обладнання для оперативного реагування та ліквідації можливих наслідків підтоплень.

Окремо уряд готує механізм підтримки постраждалих. Планується створення Комісії з ліквідації наслідків паводків, надання допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, а також додаткової підтримки вразливих груп населення.

гроші уряд Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

