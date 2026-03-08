Видеонаблюдение на рабочем месте — разъяснение Минэкономики относительно проекта Трудового кодекса

Проект Трудового кодекса устанавливает границы, предохранители и процедуры в отношении видеонаблюдения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины предоставило разъяснение, чтобы обеспечить корректное понимание положений проекта и предотвратить распространение неточностей. Все приведенные ниже позиции основываются на нормах проекта и действующей логике кодификации трудового законодательства.

«Проект Трудового кодекса направлен на систематизацию и модернизацию правил, регулирующих трудовые отношения, а также на приближение украинского регулирования к европейской модели, в частности через имплементацию директив Европейского Союза и применение подходов, распространенных в странах ЕС», — заявили в ведомстве.

1) Видеонаблюдение и мониторинг рабочей корреспонденции

Видеонаблюдение на рабочих местах сегодня используется во многих компаниях. Проблема в том, что действующее трудовое законодательство не дает специальных, четких и понятных правил, где проходят границы допустимого контроля, как работника должны информировать, как ограничивается доступ к записям и как защищается приватность.

Именно это и делает проект Трудового кодекса: устанавливает границы, предохранители и процедуры, построенные по подходу, который применяется в странах ЕС.

Видеонаблюдение (а также мониторинг рабочей корреспонденции) определены как крайние меры контроля, возможные только при объективной необходимости и с обязательным информированием работника. При этом контроль не может нарушать право на уважение частной и семейной жизни.

2) Европейские и международные стандарты

Проект прямо закладывает европейские рамки в ключевых сферах: отпуска, рабочее время и отдых, коллективные переговоры, защита от дискриминации, баланс между работой и семьей, прозрачность и гарантии в оплате труда и т. п.

3) Профсоюзы, свобода объединения и представительство работников

Проект Трудового кодекса впервые за всю историю предыдущих проектов содержит отдельную статью, в которой закреплено и раскрыто фундаментальное право на свободу объединения и коллективные переговоры, а также отдельную статью, в которой определено понятие представителей работников.

В проекте профсоюзы прямо определены как один из субъектов трудовых отношений. За профсоюзами сохраняется приоритетное право представлять работников в отношениях с работодателем. А в случае отсутствия профсоюза представительство интересов работников могут осуществлять свободно избранные ими представители.

Статья 33 проекта ТК закрепляет право работников на информирование и консультации и устанавливает обязанность работодателя в определенных случаях проводить их с профсоюзом/представителями работников по процедуре и в сроки, предусмотренные Кодексом.

Гарантии деятельности профсоюзов и организаций работодателей и соответствующие процедуры определяются специальными законами, а проект ТК содержит отсылочные нормы и устанавливает обязанность работодателя создавать условия для деятельности представителей работников в соответствии со специальным законодательством и коллективными соглашениями/договорами.

4) Отпуска, отдых, дополнительные гарантии

Прежде всего, для тех, у кого отпуск сейчас больше, чем 28 дней, ничего не изменится. В то же время основной ежегодный отпуск не может быть меньше 28 дней.

Также проект предусматривает дополнительный ежегодный отпуск за работу во вредных/тяжелых условиях (порядок, основания, продолжительность). Проект фиксирует минимальные стандарты отдыха: ежедневный отдых — не менее 12 часов, еженедельный непрерывный — не менее 42 часов.

При этом неиспользованные отпуска, приобретенные до вступления в силу Кодекса, сохраняются и предоставляются и компенсируются по старому порядку.

5) Локаут

Локаут — это временное полное или частичное приостановление работы или ограничение доступа к рабочим местам во время забастовки без прекращения трудовых договоров.

В европейской модели социального диалога коллективные действия должны быть сбалансированными: если работники имеют право на забастовку, работодатели также имеют право на коллективные действия в ответ. Именно поэтому в проекте ТК предусмотрено право работодателя на локаут как элемент системы коллективных трудовых отношений, в соответствии с подходами Европейской социальной хартии.

Соответствующие нормы, вошедшие в проект ТК, были разработаны социальными партнерами (представителями профсоюзов, работодателей и Национальной службы посредничества и примирения).

В то же время в проекте ТК заложены четкие предохранители от злоупотреблений со стороны работодателя: объявление локаута возможно исключительно как реакция работодателя на неправомерные действия стороны работников. Локаут запрещен в спорах о погашении задолженности по заработной плате. Определены условия и процедура применения локаута исключительно на локальном уровне, а также перечень оснований, при которых он может быть признан незаконным.

6) Увольнение во время больничного или отпуска

Проект ТК не вводит новый подход к увольнению во время больничного или отпуска и не создает дополнительных оснований для увольнения.

Речь идет о четком процедурном уточнении: работодатель может издать приказ об увольнении в период временной нетрудоспособности или отпуска работника, но днем увольнения будет определен первый рабочий день после завершения больничного или отпуска (а общее правило дня увольнения — последний день фактического выполнения трудовых обязанностей).

Проект не позволяет прекращать трудовые отношения во время больничного или отпуска. Он лишь уточняет процедурный момент оформления решения, оставляя днем увольнения первый рабочий день после завершения такого периода. Работник не лишается защиты на период временной нетрудоспособности или отпуска: до завершения такого периода увольнение не наступает, а все гарантии сохраняются.

Предмет регулирования здесь — не расширение прав работодателя, а устранение правовой неопределенности относительно процедуры, даты увольнения и обязанности провести надлежащий окончательный расчет.

Также проект четко устанавливает требования к окончательному расчету и выплатам в случае увольнения:

если срок предупреждения сокращают по согласию работника — компенсация не менее 2 среднедневных зарплат за каждый рабочий день сокращения;

если работодатель сокращает без согласия работника — компенсация не менее 3 среднедневных зарплат за каждый рабочий день сокращения.

7) Сверхурочные работы

Это не новая норма. Сверхурочная работа существует и сегодня. Проект Трудового кодекса не вводит ее как обычную практику, а четко определяет границы, условия привлечения и повышенную оплату, чтобы уменьшить пространство для злоупотреблений.

В действующем КЗоТ в мирное время лимит сверхурочных работ составляет не более 120 часов в год. Проект ТК устанавливает понятные правила такой работы: базовый предел — 180 часов в год, а в коллективном договоре по соглашению сторон может быть установлен иной предел, но не более 250 часов в год.

Нормальная продолжительность рабочего времени остается такой же, как и сегодня — 40 часов в неделю (статья 115 проекта ТК). Также может быть установлена меньшая продолжительность (коллективным или трудовым договором). Абсолютный максимум — 48 часов включая сверхурочные.

Примечательно, что в странах ЕС установленные законодательством лимиты сверхурочной работы могут быть увеличены по договоренности между работодателем и работником или коллективным договором до определенной абсолютной максимальной границы. Например, в Хорватии годовой лимит сверхурочных часов 180 часов может быть увеличен до 250 часов коллективным договором. В Италии годовой лимит сверхурочных часов 250 часов может быть увеличен коллективным договором, при этом конкретный максимальный предел вообще не указан.

При этом проект четко определяет основания привлечения к сверхурочной работе и сохраняет повышенную оплату за сверхурочную работу, а также за работу в ночное время, выходные и праздничные дни.

8) Гарантии для беременных работниц, родителей и семей

Базовые нормы по защите беременных и работников с семейными обязанностями сохраняются. Проект ТК не отменяет действующих гарантий защиты от увольнения, медицинских осмотров и отпусков, а детализирует современные механизмы сочетания работы и семейных обязанностей.

Проект содержит гарантии, в частности:

запрет увольнения работников с детьми в возрасте до полутора лет или ребенком с инвалидностью, одиноких матерей и одиноких отцов, имеющих ребенка до 14 лет, по инициативе работодателя, кроме прямо определенных законом случаев;

гарантии для беременных относительно медицинских осмотров и сохранения оплаты;

оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком общей продолжительностью 4 месяца.

«Проект не уменьшает объем гарантий для семей. Он прямо определяет, что каждый из родителей имеет индивидуальное право на 2 месяца такого отпуска. Для одинокой матери или одинокого отца сохраняется право на 4 месяца оплачиваемого отпуска.

В то же время гарантии, связанные с отпуском по беременности и родам и уходом за ребенком до 3 лет, не отождествляются с оплачиваемым отпуском. Речь идет о дополнительном внедрении отдельного инструмента поддержки родительства. Такой подход создает более сбалансированную модель распределения семейных обязанностей и более широкие возможности для сочетания родительства и работы», — заявили в ведомстве.

9) Кодификация и заключительные/переходные положения

Проект ТК не отменяет трудовые права через «утрату силы» отдельных законов. Речь идет о кодификации: нормы, которые сегодня содержатся в разных актах, переносятся и системно объединяются в одном кодексе.

Так, проект предусматривает в заключительных положениях признание утратившими силу отдельных актов (в частности относительно отпусков, коллективных соглашений и т. п.) одновременно с внесением изменений в большое количество законов — именно потому, что нормы переносятся и унифицируются в Кодексе.

В то же время переходные положения прямо защищают уже приобретенные права работников. В частности, права, которые возникли до вступления в силу кодекса, не утрачиваются только из-за обновления формы регулирования (например, относительно уже накопленных отпусков).

