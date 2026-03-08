  1. В Украине

В Киеве впервые после начала полномасштабного вторжения РФ прошел Марш женщин, фото

16:55, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мероприятие прошло в сопровождении правоохранителей, медиков и при участии городских служб.
В Киеве впервые после начала полномасштабного вторжения РФ прошел Марш женщин, фото
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 8 марта впервые с начала полномасштабного вторжения РФ состоялся Марш женщин. Участницы и участники собрались, чтобы привлечь внимание к темам безопасности, равенства, достоинства и защиты прав женщин в условиях войны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В этом году на Марше женщин внимание акцентировали на защите прав женщин, которые служат в Силах обороны Украины, женщин — военных и гражданских — которые находятся или находились во вражеском плену, женщин, пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной, а также защите прав женщин от дискриминационных и регрессивных законодательных инициатив.

Мероприятие прошло в сопровождении правоохранителей, медиков и при участии городских служб, которые были привлечены для координации безопасности и организации движения на маршруте.

«Киев остается городом, где можно публично говорить о общественно важных темах, поддерживать друг друга и отстаивать ценности уважения и человеческого достоинства», — отметила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

По предварительным данным организаторов, к Маршу присоединились более 2500 человек.

Первое такое шествие состоялось в Украине в 2018 году, а предыдущее — в 2021-м. Марш объединяет активисток, представительниц общественных организаций и неравнодушных.

Фото: КГГА

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]