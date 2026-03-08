В Киеве впервые после начала полномасштабного вторжения РФ прошел Марш женщин, фото

Мероприятие прошло в сопровождении правоохранителей, медиков и при участии городских служб.

Фото: КГГА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 8 марта впервые с начала полномасштабного вторжения РФ состоялся Марш женщин. Участницы и участники собрались, чтобы привлечь внимание к темам безопасности, равенства, достоинства и защиты прав женщин в условиях войны.

В этом году на Марше женщин внимание акцентировали на защите прав женщин, которые служат в Силах обороны Украины, женщин — военных и гражданских — которые находятся или находились во вражеском плену, женщин, пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной, а также защите прав женщин от дискриминационных и регрессивных законодательных инициатив.

Мероприятие прошло в сопровождении правоохранителей, медиков и при участии городских служб, которые были привлечены для координации безопасности и организации движения на маршруте.

«Киев остается городом, где можно публично говорить о общественно важных темах, поддерживать друг друга и отстаивать ценности уважения и человеческого достоинства», — отметила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

По предварительным данным организаторов, к Маршу присоединились более 2500 человек.

Первое такое шествие состоялось в Украине в 2018 году, а предыдущее — в 2021-м. Марш объединяет активисток, представительниц общественных организаций и неравнодушных.

Фото: КГГА

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.