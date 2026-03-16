  1. В Украине

На Тернопольщине разоблачили женщину, которая за $3 тысячи обещала снять военнообязанного с розыска.

07:00, 16 марта 2026
Подозреваемая уверяла, что имеет влияние на должностных лиц ТЦК и может убрать информацию о розыске из системы «Обериг».
На Тернопольщине правоохранители разоблачили женщину, которая за 3 тысячи долларов обещала помочь военнообязанному в снятии с учета в системе Обериг. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в начале марта 2026 года бывшая жительница Харьковщины, которая сейчас проживает в одном из сел Збаражской громады Тернопольского района, решила обогатиться за счет знакомого. Женщина узнала, что его товарищ находится в розыске, и заверила мужчину, что имеет возможность повлиять на должностных лиц ТЦК и СП.

Она выдвинула требование передать ей за услуги 3 000 долларов. За эти средства она обещала через знакомых исключить информацию о розыске из базы данных. В случае отказа женщина угрожала приложить максимум усилий, чтобы гражданин был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины на наихудшие условия службы.

Понимая противоправность таких действий, мужчина обратился в правоохранительные органы. С целью скрытия своей деятельности женщина разработала план конспирации: она требовала от потерпевшего оставить мобильный телефон в другом автомобиле, а саму передачу средств пыталась завуалировать под видом займа, готовя соответствующую расписку.

Разоблачение произошло 9 марта 2026 года на территории Збаражской громады. Сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находилась подозреваемая вместе с заявителем, непосредственно во время реализации ее плана.

Под процессуальным руководством Теребовлянской окружной прокуратуры жительнице Тернопольщины сообщено о подозрении в обещании за неправомерную выгоду повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

взятка Тернополь ТЦК мобилизация военнообязанный

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

