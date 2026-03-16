На Тернопольщине разоблачили женщину, которая за $3 тысячи обещала снять военнообязанного с розыска.
На Тернопольщине правоохранители разоблачили женщину, которая за 3 тысячи долларов обещала помочь военнообязанному в снятии с учета в системе Обериг. Об этом сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, в начале марта 2026 года бывшая жительница Харьковщины, которая сейчас проживает в одном из сел Збаражской громады Тернопольского района, решила обогатиться за счет знакомого. Женщина узнала, что его товарищ находится в розыске, и заверила мужчину, что имеет возможность повлиять на должностных лиц ТЦК и СП.
Она выдвинула требование передать ей за услуги 3 000 долларов. За эти средства она обещала через знакомых исключить информацию о розыске из базы данных. В случае отказа женщина угрожала приложить максимум усилий, чтобы гражданин был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины на наихудшие условия службы.
Понимая противоправность таких действий, мужчина обратился в правоохранительные органы. С целью скрытия своей деятельности женщина разработала план конспирации: она требовала от потерпевшего оставить мобильный телефон в другом автомобиле, а саму передачу средств пыталась завуалировать под видом займа, готовя соответствующую расписку.
Разоблачение произошло 9 марта 2026 года на территории Збаражской громады. Сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находилась подозреваемая вместе с заявителем, непосредственно во время реализации ее плана.
Под процессуальным руководством Теребовлянской окружной прокуратуры жительнице Тернопольщины сообщено о подозрении в обещании за неправомерную выгоду повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
