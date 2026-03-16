Какое имущество не подлежит разделу при расторжении брака: перечень

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве совместной общей собственности независимо от того, что один из них по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т. п.) не имел самостоятельного заработка (дохода).

Считается, что каждая вещь, приобретенная во время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права совместной общей собственности супругов.

Супруги имеют право разделить имущество по взаимному согласию. Если это касается недвижимого имущества, то заключается договор о разделе этого недвижимого имущества. Возможным является также заключение договора о выделе в натуре недвижимого имущества жене, мужу из состава всего имущества супругов. Обязательным условием заключения вышеуказанных договоров является нотариальное удостоверение.

В случаях недостижения согласия между супругами путем переговоров вопрос раздела имущества возможно решить в судебном порядке.

Но законодатель также защищает право личной частной собственности.

Какое же имущество не относится к совместному имуществу супругов

Данный вопрос регулирует глава 7 Семейного кодекса Украины. Так, статьей 57 этого Кодекса определено, что личной частной собственностью жены, мужа является:

имущество, приобретенное ею, им до брака;

Личной частной собственностью жены и мужа являются вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже тогда, когда они были приобретены за счет общих средств супругов.

Личной частной собственностью жены, мужа являются премии, награды, которые она, он получили за личные заслуги.

Суд может признать за вторым из супругов право на долю этой премии, награды, если будет установлено, что он своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и т. п.) способствовал ее получению.

Личной частной собственностью жены, мужа являются средства, полученные как возмещение за утрату (повреждение) вещи, которая ей, ему принадлежала, а также как возмещение причиненного ей, ему морального вреда.

Личной частной собственностью жены, мужа являются страховые суммы, полученные ею, им по обязательному личному страхованию, а также по добровольному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались за счет средств, которые были личной частной собственностью каждого из них.

Суд может признать личной частной собственностью жены, мужа имущество, приобретенное ею, им во время их раздельного проживания в связи с фактическим прекращением брачных отношений.

Если в приобретение имущества вложены кроме общих средств и средства, которые принадлежали одному из супругов, то доля в этом имуществе, соответственно размеру вклада, является его личной частной собственностью.

Также исковая давность не применяется к требованиям о разделе имущества, которое является объектом права совместной общей собственности супругов, если брак между ними не расторгнут.

К требованию о разделе имущества, заявленному после расторжения брака, применяется исковая давность в три года, которая исчисляется со дня, когда один из совладельцев узнал или мог узнать о нарушении своего права собственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.