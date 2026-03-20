В Украине планируется усилить ответственность за подакцизные товары и усовершенствовать арест недвижимости

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел и поддержал законопроекты, предусматривающие усиление ответственности за незаконное обращение подакцизных товаров, а также усовершенствование процедур ареста недвижимого имущества с расширением процессуальных гарантий для собственников и третьих лиц в уголовном производстве.

На внеочередном заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрели ряд законопроектов в сфере уголовного права и уголовного процесса. Среди ключевых тем — вопросы противодействия незаконному обороту подакцизной продукции и применения ареста имущества в рамках уголовных производств.

В частности, Комитет принял решение по законопроекту № 9364, который предусматривает усиление ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом вводится административная ответственность:

за торговлю или бесплатное распространение табачного сырья, сырья для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, или никотина отдельно либо в наборах;

за нарушение запрета на хранение и транспортировку физическими лицами алкогольной и табачной продукции без акцизных марок;

за торговлю подакцизными товарами без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Кроме того, разграничивается административная и уголовная ответственность за приобретение, хранение, транспортировку, пересылку с целью сбыта или сбыт подакцизной продукции.

Также подготовленным ко второму чтению законопроектом усовершенствован порядок учета, хранения или уничтожения конфискованных подакцизных товаров, оборудования для их производства, марок акцизного налога, а также порядок изъятия подакцизной продукции, ее последующей конфискации и уничтожения.

Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанный законопроект во втором чтении и в целом как Закон с необходимой технико-юридической доработкой.

Также Комитет рассмотрел проект Закона, который усиливает права собственников недвижимого имущества при рассмотрении вопросов о наложении ареста на такое имущество в уголовном производстве (рег. № 14325).

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и установить, что:

рассмотрение ходатайства об аресте недвижимого имущества (в том числе земельного участка) третьего лица во время досудебного расследования осуществляется с участием третьего лица или его представителя (новая часть 8 статьи 642 УПК Украины);

в случае отказа в удовлетворении ходатайства о применении меры обеспечения уголовного производства и/или отмены меры обеспечения уголовного производства следователь, дознаватель, прокурор не имеет права повторно обращаться к следственному судье, суду с ходатайством о применении соответствующей меры обеспечения уголовного производства, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства и доказательства, которые не рассматривались следственным судьей, судом (новая часть 8 статьи 132 УПК Украины);

в уголовном производстве, в котором ни одному лицу не сообщено о подозрении, наложение ареста на недвижимое имущество (в том числе земельный участок) третьего лица в случаях, предусмотренных частью второй статьи 170 УПК Украины, осуществляется на основании определения следственного судьи на срок не более 24 месяцев, который может быть продлен в пределах срока досудебного расследования в порядке, предусмотренном этой главой. В таком случае в определении о наложении ареста следственный судья обязан определить срок действия такого ареста (новая часть тринадцатая статьи 170 УПК Украины);

неявка собственника или владельца недвижимого имущества (в том числе земельного участка) или их представителя не препятствует рассмотрению ходатайства об аресте недвижимого имущества (в том числе земельного участка), если такие лица были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства и не сообщили о уважительных причинах своего неявления (новый абзац 2 части первой статьи 172 УПК Украины) и т.д.

Положения законопроекта позволят:

усовершенствовать процедуры ареста имущества;

создать надлежащий процессуальный механизм для защиты прав третьих лиц, в отношении имущества которых решается вопрос об аресте;

установить четкий процессуальный статус третьего лица, определить его права, обязанности и гарантии участия в уголовном производстве;

обеспечить специальный процессуальный режим защиты прав собственников и владельцев имущества, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми, но в отношении их имущества решается вопрос об аресте;

устранить риски злоупотреблений, когда арест имущества используется не как инструмент обеспечения уголовного производства, а как средство давления на собственника или способ блокирования хозяйственной деятельности.

Вместе с тем, Комитетом высказаны и некоторые предложения, которые потребуют решения при подготовке законопроекта ко второму чтению, в частности:

заменить формулировку «недвижимое имущество (в том числе земельный участок)» на «недвижимое имущество» и унифицировать терминологию «третье лицо, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте» и «другой собственник или владелец имущества»; ограничить право следователя, прокурора повторно подавать ходатайство об аресте без указания новых обстоятельств и доказательств; предусмотреть, что определение об аресте недвижимого имущества должно содержать срок действия определения и определить его оптимальный срок;

обязать следственного судью информировать третьих лиц о рассмотрении ходатайства об аресте недвижимого имущества и предоставить потерпевшему и/или его защитнику, представителю право инициировать перед следственным судьей ходатайство о наложении ареста на имущество в случае отказа или бездействия дознавателя, следователя или прокурора относительно рассмотрения такого ходатайства и т.д.

Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект № 14325 в первом чтении за основу.

